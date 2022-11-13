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Estado de rutas y condición meteorológica de Magallanes, domingo 13 de noviembre

Estado de rutas y condición meteorológica de Magallanes, domingo 13 de noviembre
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 13/11/2022 HORA: 08.30 H.
Alertas Vigentes: ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA NACIONAL POR PANDEMIA. 
Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas, además considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva; En general la región para el día de hoy se prevé: cielo con nubosidad variando a nublado; con respecto al viento débil y de hasta 50 km/h, solo en la comuna de Timaukel.   Las temperaturas: máximas del día, entre los: +16° y +19° C. 
Pronostico de Índice UV para el día de hoy 13/11 elaborado por el LIA UMAG. 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.      RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA, TRAMO SIN PAVIMENTAR CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. 
SINO
AGUANIEVE   X    
NIEVE X      
ESCARCHA   X

RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO        MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES Y RIPIO SUELTO EN RUTAS.   SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE:   RUTA SECA.   RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA.   RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA SECA, CON BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y 600 DISCORDIA: RUTA SECA, CON BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-620 A RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR: (Reserva cerrada hasta nuevo aviso) RUTA SECA, CON BACHES Y RIPIO SUELTO. 
SINO
AGUANIEVEX
NIEVE 
ESCARCHA  

SUBCOMISARIA RÍO SECO 		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.         PRECAUCIÓN RUTAS CON TRABAJOS EN ALGUNOS SECTORES, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA.   RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:               RUTA SECA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA SECA  RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA.   RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA REGULAR ESTADO, ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: RUTA EN REGULAR ESTADO, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
     SINO 


AGUANIEVE    X  
NIEVE   X    
ESCARCHA           X                         
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.         MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE GUANACOS.    
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA  SECARECTA MONUMENTO AL VIENTO:   RUTA  SECARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40:  RUTA  SECA
SINO
AGUANIEVE      X   
NIEVE  X      
ESCARCHA   X                         
RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.          SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECARUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160:  RUTA SECASECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE:  RUTA SECASECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144:  RUTA SECASECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160:   RUTA SECA
SINO
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.     MÁXIMA PRECAUCIÓN CONDUCIR ATENTO A LAS CONDICIONES RUTAS TRANSITABLES PARA TODO TIPO VEHÍCULO DE PREFERENCIA 4X4.  RUTA Y- 405: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES. RUTA Y- 455: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.RUTA Y-485: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVEX
ESCARCHA  X


TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO    		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.           SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA    RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:                                                                      RUTA SECA    RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA    
SINO



AGUANIEVE 
NIEVE  
ESCARCHA   X      
 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO               MÁXIMA PRECAUCIÓN, CON BACHES Y CALAMINAS.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA EN REGULAR ESTADO CON BACHES Y CALAMINAS POR TRAMOS.
SINO
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ESCARCHA            X
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALESCONDICIÓN:   DESPEJADO, SIN VIENTO.         SIN NOVEDADES  
SINO
AGUANIEVE    X    
NIEVE X       
ESCARCHA  X        
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO 		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.         RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECALLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA SECACUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECARUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA.
SINO
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ESCARCHA   X   
RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOABIERTOCONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.           RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECARUTA Y-315: RUTA SECA.
SINO
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ESCARCHA    X            
  

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. SIN NOVEDADES.    

SINO
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NIEVEX
ESCARCHA 
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOABIERTO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.          RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECARUTA Y-290: RUTA SECA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA.                              
SINO



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NIEVE     
ESCARCHA  X     
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO          PRECAUCIÓN RUTA   CON BACHES Y CALAMINAS.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, EN REGULAR ESTADO, CON BACHES Y CALAMINAS POR TRAMOS. 
SINO
AGUANIEVE X
NIEVE       
ESCARCHA  X   
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIR CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                     SIN NOVEDADES 
SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE  X   
ESCARCHA   X   
TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                   MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE GUANACOS. 
RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECARUTA CH-257 HASTA EL KM 100 CUESTA VITELLI: RUTA SECA Y HÚMEDA POR TRAMOS. 
SINO
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NIEVE X   
ESCARCHA   X                    
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO

  		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO MÁXIMA PRECAUCIÓN EN ALGUNOS SECTORES DE LAS RUTAS POR PRESENCIA DE GUANACOS.
RUTA CH-257: RUTA SECA  SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, SE MANTIENEN TRABAJOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR POR TRAMOS.                
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ESCARCHA                
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO 		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN 
  
SINO
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NIEVE 
ESCARCHA X
PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.         RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECARUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA



SINO
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ESCARCHA                 X           
TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN:  SIN INFORMACIÓN     
SINO
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NIEVE X   
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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.     SIN NOVEDADES.
SINO
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NIEVE 
ESCARCHAX
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