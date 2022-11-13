Estado de rutas y condición meteorológica de Magallanes, domingo 13 de noviembre
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 13/11/2022 HORA: 08.30 H.
|Alertas Vigentes: ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA NACIONAL POR PANDEMIA.
|Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas, además considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva; En general la región para el día de hoy se prevé: cielo con nubosidad variando a nublado; con respecto al viento débil y de hasta 50 km/h, solo en la comuna de Timaukel. Las temperaturas: máximas del día, entre los: +16° y +19° C.
|Pronostico de Índice UV para el día de hoy 13/11 elaborado por el LIA UMAG.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA, TRAMO SIN PAVIMENTAR CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES Y RIPIO SUELTO EN RUTAS. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA SECA, CON BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y 600 DISCORDIA: RUTA SECA, CON BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-620 A RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR: (Reserva cerrada hasta nuevo aviso) RUTA SECA, CON BACHES Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON TRABAJOS EN ALGUNOS SECTORES, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA SECA RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA REGULAR ESTADO, ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: RUTA EN REGULAR ESTADO, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE GUANACOS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA SECARECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA SECARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECARUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECASECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECASECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECASECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN CONDUCIR ATENTO A LAS CONDICIONES RUTAS TRANSITABLES PARA TODO TIPO VEHÍCULO DE PREFERENCIA 4X4. RUTA Y- 405: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES. RUTA Y- 455: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.RUTA Y-485: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN, CON BACHES Y CALAMINAS.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA EN REGULAR ESTADO CON BACHES Y CALAMINAS POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECALLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA SECACUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECARUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOABIERTO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECARUTA Y-315: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOABIERTO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECARUTA Y-290: RUTA SECA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES Y CALAMINAS.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, EN REGULAR ESTADO, CON BACHES Y CALAMINAS POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE GUANACOS.
RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECARUTA CH-257 HASTA EL KM 100 CUESTA VITELLI: RUTA SECA Y HÚMEDA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN EN ALGUNOS SECTORES DE LAS RUTAS POR PRESENCIA DE GUANACOS.
RUTA CH-257: RUTA SECA SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, SE MANTIENEN TRABAJOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|SIN INFORMACIÓN
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECARUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
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|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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