Este lunes 14 de noviembre se inicia el despacho del Presupuesto Fiscal 2023 en la Cámara de Diputados

En la sesión del lunes 14 de noviembre, la Cámara de Diputados abordará solo la idea de legislar de la propuesta. La discusión en particular comenzará al día siguiente, desde las 14:00 hrs. y continuará el miércoles 16, a partir de las 10:00 hrs. En caso de no concluir el tratamiento del erario para 2023 en tal sesión, seguirá el debate el jueves 17, hasta su total despacho.

Este lunes 14 de noviembre, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará el tratamiento del presupuesto de la nación para el año 2023 (boletín 15383).

La sesión se iniciará a las 15:00 horas y se focalizará en la discusión en general del proyecto. Para ello, se destinarán cuatro horas distribuidas proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias.

La presentación de indicaciones solo se admitirá hasta las 12:00 hrs de ese lunes. Lo mismo respecto de la solicitud de división de la votación de algún artículo o partida. Retirada una indicación o solicitud de votación separada, no podrá reingresarse ni presentarse nuevamente.

El acuerdo define que, al término de las cuatro horas de debate, se procederá a votar el articulado del proyecto. La excepción estará dada en los artículos 1 y 2.

Asimismo, se entenderán por aprobados en particular todos los artículos y partidas que no hayan sido objeto de indicaciones. Lo mismo aplicará para aquellos que no poseen solicitudes de votación separada. La salvedad estará dada en las normas que requieran quórum especial de aprobación.