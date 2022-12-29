Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Bahía Clarencia, Laredo, Puerto Natales y Porvenir cierran el tráfico marítimo por temporal de viento
INFORME CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS.
NOMBRE INSTALACIÓN: TODAS
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR, NAVE MENOR (>50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE TEMPORAL, CERRADO PARA PARA TODO TIPO DE TRAFICO, FAENAS PORTUARIAS SUSPENDIDAS, TRABAJOS EN CENTROS DE CULTIVO SUSPENDIDOS. REMOLCADOR DE GUARDIA: RAM SKYRING REMOLCADOR RETÉN: RAM CUCAO.
INFORME BAHIA CLARENCIA.
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR, NAVE MENOR (>50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: A CONTAR 282330 HRS. SE ESTABLECE CONDICIÓN DE MAL TIEMPO, PUERTO CERRADO PARA NAVES MAYORES.
INFORME CAPITANIA DE PUERTO DE SKYRING, RIO VERDE.
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE MAL TIEMPO, PUERTO CERRADO AL TRÁFICO DE TODO TIPO DE NAVES DENTRO Y FUERA DE LOS LÍMITES DEL PUERTO, SE SUSPENDEN MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y TODO TIPO DE FAENAS, TRÁNSITO EN EL CANAL FITZ ROY SUSPENDIDO, DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN C.P.P.A. ORD. NRO. 12.000/
INFORME PUERTO NATALES.
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MENOR, NAVE MENOR (>50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE TIEMPO VARIABLE, PUERTO CERRADO PARA NAVES MENORES, QUEDANDO SUSPENDIDO EL TRÁFICO DE EMBARCACIONES DENTRO Y FUERA DE LOS LIMITES DEL PUERTO.
INFORME CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA CHILOTA, TIERRA DEL FUEGO.
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR, NAVE MENOR (>50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: A CONTAR 282330 HRS. SE ESTABLECE CONDICIÓN DE MAL TIEMPO, PUERTO CERRADO PARA NAVES MAYORES.
Fuente: DIRECTEMAR.