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Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Bahía Clarencia, Laredo, Puerto Natales y Porvenir cierran el tráfico marítimo por temporal de viento

Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Bahía Clarencia, Laredo, Puerto Natales y Porvenir cierran el tráfico marítimo por temporal de viento

INFORME CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS.

NOMBRE INSTALACIÓN: TODAS
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR, NAVE MENOR (&GT;50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE TEMPORAL, CERRADO PARA PARA TODO TIPO DE TRAFICO, FAENAS PORTUARIAS SUSPENDIDAS, TRABAJOS EN CENTROS DE CULTIVO SUSPENDIDOS. REMOLCADOR DE GUARDIA: RAM SKYRING REMOLCADOR RETÉN: RAM CUCAO.

INFORME BAHIA CLARENCIA.

NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR, NAVE MENOR (&GT;50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: A CONTAR 282330 HRS. SE ESTABLECE CONDICIÓN DE MAL TIEMPO, PUERTO CERRADO PARA NAVES MAYORES.

INFORME CAPITANIA DE PUERTO DE SKYRING, RIO VERDE.

NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE MAL TIEMPO, PUERTO CERRADO AL TRÁFICO DE TODO TIPO DE NAVES DENTRO Y FUERA DE LOS LÍMITES DEL PUERTO, SE SUSPENDEN MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y TODO TIPO DE FAENAS, TRÁNSITO EN EL CANAL FITZ ROY SUSPENDIDO, DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN C.P.P.A. ORD. NRO. 12.000/

INFORME PUERTO NATALES.

NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MENOR, NAVE MENOR (&GT;50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE TIEMPO VARIABLE, PUERTO CERRADO PARA NAVES MENORES, QUEDANDO SUSPENDIDO EL TRÁFICO DE EMBARCACIONES DENTRO Y FUERA DE LOS LIMITES DEL PUERTO.

INFORME CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA CHILOTA, TIERRA DEL FUEGO.

NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MAYOR, NAVE MENOR, NAVE MENOR (&GT;50 – 99.9 AB)
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: DENTRO DEL LÍMITE DEL PUERTO, FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: A CONTAR 282330 HRS. SE ESTABLECE CONDICIÓN DE MAL TIEMPO, PUERTO CERRADO PARA NAVES MAYORES.

Fuente: DIRECTEMAR.

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