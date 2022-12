Con distintas actividades, Municipio de Punta Arenas conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad

Retomando la tradicional Fiesta de la Inclusión y con la realización de una Feria de Servicios y Encuentro Cultural, el Municipio de Punta Arenas conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad, que se recuerda cada 3 de diciembre.

Ambas actividades se realizaron en el Gimnasio de la Confederación y reunieron a una gran cantidad de personas en situación de discapacidad, quienes pudieron disfrutar de un grato ambiente de baile y diversión y, al día siguiente, acceder a más de 25 stands y servicios, como peluquería, masajes, manicure, terapias holísticas, entre otros.

“Lo que buscamos es que todos los días tengamos ciertas actividades vinculadas con vecinos que tienen capacidades distintas y que también requieren respuestas distintas que muchas veces el Estado no da, pero sí la Municipalidad”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

En tanto, Susana Lorca, presidenta de la Agrupación Fibromialgia Punta Arenas, señaló que “Me parece excelente, porque muchas veces uno tiene que participar de distintas redes, se generan lazos de confraternidad y se dan a conocer a la comunidad. Nosotros mismos habían algunas agrupaciones que no conocíamos, asimismo no nos conocían a nosotros, entonces eso ayuda mucho a la ciudadanía que en ocasiones andan desorientados o desconocen esta información”.

La Feria también contó con la presencia de Nowet, animales exóticos; el guitarrista y cantante Alejandro Montiel; la cantante Karen González; el guitarrista y cantante, Andrés Contreras; entre otros artistas en situación de discapacidad, quienes mostraron a los presentes sus talentos.