Con obra teatral “Un Lugar Para Morir” se sella trabajo intersectorial y preventivo de suicidio y bullying

Alumnos y alumnas del Liceo Sara Braun a través de la actuación invitaron a reflexionar sobre esta temática.

Ante una audiencia juvenil de diversos establecimientos educacionales de Punta Arenas, se realizó esta mañana la presentación de la obra teatral “Un lugar para morir”, iniciativa interpretada por un grupo de alumnas y alumnos del Liceo Polivalente Sara Braun y que forma parte una campaña de prevención de suicidio y violencia escolar impulsada por la Seremi de Salud y el Área de Atención al Menor de la Corporación Municipal.

Maribel Bustos, encargada de la Unidad de Salud Mental de la SEREMI, explicó que este trabajo coordinado se inició en abril pasado con las primeras reuniones sostenidas con alumnos y alumnas de dos establecimientos: Escuela Croacia y Liceo Polivalente Sara Braun, para trabajar ambas temáticas. La preparación se prolongó por tres meses y logró unir las ideas de los estudiantes y convertirse en propuestas creadas por ellos mismos para su pares o compañeros. Los mensajes de prevención de bullying y suicidio se convirtieron en videos, afiches, en un cuento y en una obra de teatro.

Los primeros materiales fueron dados a conocer en agosto pasado para finalizar hoy el proyecto con el estreno de esta obra, dirigida por Andrés Guzmán y con las actuaciones de Victoria Araujo, Anyel Huichicoi, Sam Pérez, Liam Mayorga y Anastasia Bravo. La obra de teatro transcurre en una bodega abandonada del liceo, donde se reúnen cinco jóvenes que se sienten inadaptadas/os del mundo, a hablar y planificar un suicidio colectivo. Esta obra es una invitación a reflexionar y concientizar sobre esta temática, generando en algo más de 40 minutos un espacio de dialogo entre jóvenes que comparten sus sentimientos, vivencias y visiones de vida.

La actuación sobresaliente de los estudiantes fue ampliamente aplaudida y elogiada entre los asistentes como autoridades, apoderados y especialmente por sus propios pares, quienes libremente opinaron de esta obra, manifestando en sus palabras, lo identificados que se sintieron o cercanos a esta historia.

Anastasia Bravo de Segundo Medio del Liceo Sara Braun, manifestó que interpretar esta obra, representó para ellos nerviosismo y emoción. “Fue muy emocionante terminar este proyecto, el cual tiene como mensaje que es no quedarse callado frente a la idea suicidio, conversar con otros y pensar que siempre hay una salida”.

En tanto, otra de las protagonistas, Anyel Huichicoi, de primero medio, explicó que el mensaje que quieren dar es que la gente pida ayuda. “En lo personal mi papá biológico se suicidó cuando yo tenía 3 años, no pidió ayuda y no quiero que le pase a otra persona, que siga muriendo por tener medio a ser juzgados, a que te digan que tus problemas no son tan graves o que son propios de la edad.”

El desafío para el próximo año es contar con nuevos recursos para poder llevar esta obra a los diversos establecimientos de la región.

Néstor Ríos, en su rol de director del Liceo Polivalente Sara Braun, no sólo valoró la brillante actuación de los y las jóvenes, sino que agregó: “Me quedo con la posibilidad que nuestros estudiantes de la educación pública tengan la posibilidad para transmitir a la comunidad, que en la medida que los jóvenes tienen un espacio para entregar su mensaje, ellos lo toman con seriedad, responsabilidad y con mucha voluntad para entregar un mensaje social que a nadie puede dejar indiferente”.

La jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi, Vivian Garay, expresó que “Un lugar Para Morir” es una obra maravillosa, es una forma de hacer prevención en salud, una forma de hablar lo del suicidio, de dar la relevancia a la comunicación en nuestros hogares y con nuestros pares. “Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo realizado por ambos en establecimientos en el marco de la labor que desarrollamos para fomentar la Salud Mental”, resaltó.