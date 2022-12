Un 33% de las alcolemias peritadas por el SML revelaron conducción en estado de ebriedad: autoridades llaman a no consumir si se va a manejar este Año Nuevo

“Tenemos una cantidad preocupante de personas que conducen en estado de ebriedad”, señaló el director del Servicio Médico Legal René Castro Cid en el marco del llamado realizado por autoridades regionales para este Año Nuevo, a que las personas tomen una actitud preventiva y dejen el auto en casa si van a consumir alcohol.

Castro, informó que un 33% de las muestras analizadas este año en el servicio médico legal, concluyeron que la concentración de alcohol en la sangre era superior a 0,8 gr. por litro, considerando a las personas por ley en “estado de ebriedad”. Asimismo, el 2021 fue un 34% y el 2020 un 45%, lo que calificó de impactante considerando que ese año hubo cuarentenas y toques de queda por pandemia.

Causa de muerte

El 30% de los siniestros viales de este año en Magallanes tiene como causa el consumo de alcohol. “Esa es una cifra altísima. La mayor cantidad de fallecidos en el tránsito se concentra en edades muy jóvenes: en mujeres entre 20 y 27 años y en hombres desde los 18 hasta los 68 años de edad. Los hombres morimos manejando mucho más que las mujeres y eso es algo sobre lo que debemos reflexionar” dijo el Seremitt Rodrigo Hernández Navarro.

Y es que a pesar de las fiscalizaciones reforzadas por Senda, Carabineros y la secretaría regional de Transportes y Telecomunicaciones, “acumulado a la fecha en la región se han registrado 1.111 siniestros viales con 17 víctimas fatales” informó el capitán perito de la SIAT Hernán Rubilar Medina. Por ello este fin de semana se verán incrementado los controles y la fiscalización en toda la región.

Tolerancia 0

El Senda hasta hoy ha realizado 44 operativos en el marco del programa Tolerancia 0. “En 3.565 controles (2.862 a hombres y 701 a mujeres) hemos detectado 44 conductores con consumo de alcohol, 21 de ellos en estado de ebriedad y 23 bajo la influencia del alcohol”, señaló su directora regional Lorena Guala Vivar. De 76 narcotest aplicados a la fecha, 17 han salido positivos con mayor presencia de cocaína y en segundo lugar de cannabis en las muestras. Todos esos conductores fueron sacados de circulación por el peligro que reviste la conducción bajo consumo.

Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos Michelle Peutat Alvarado dijo agradecer la labor que realiza el Servicio Médico Legal pero que quisieran que su trabajo disminuyera durante las fiestas de fin de año. “Hay que recordar a la comunidad que se cometen delitos no sólo cuando se maneja en estado de ebriedad o bajo influencia del alcohol, si no también cuando se niegan a hacer la muestra de alcolemia durante la fiscalización. Por ello, reforzó el llamado a elegir otros medios de transporte para no tener que lamentar estas situaciones en el servicio médico legal.