Cuenta Pública Fiscalía de Magallanes y Antártica Chilena | Fiscal Eugenio Campos: "Hemos trabajado por lograr una Fiscalía cercana y oportuna"



PUNTA ARENAS, 12/01/2022. Finalizado el año 2022, el Fiscal Eugenio Campos Lucero, rindió, hoy, cuenta pública, de la gestión de la institución que lidera en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El evento se efectuó, a partir de las 16.00 horas, en el Centro Cultural de Punta Arenas, hasta donde concurrieron autoridades nacionales y regionales, invitados especiales y comunidad magallánica en general.

En la oportunidad el Fiscal sostuvo que el sello que ha querido imprimir en la institución que dirige es ser una Fiscalía “Cercana y Oportuna” para lo cual se trabajó arduamente.

Destacó asimismo, los resultados de las encuestas de atención y satisfacción con el servicio recibido por la Fiscalía, “siendo nuevamente esta región reconocida como la mejor evaluada a nivel nacional”.

Indicó además que en el marco de la eficacia en la persecución penal, la Institución puso en marcha de la Fiscalía de Flagrancia, mediante un acuerdo interregional entre las Fiscalías Regionales Metropolitana Occidente, Arica-Parinacota y Magallanes, cuyo fin fue dictar, de manera centralizada las primeras instrucciones a las policías, Armada y Gendarmería, entre otros, por un único medio tecnológico, rápido y seguro por parte de la Fiscalía, respecto a los delitos flagrantes que ocurran en estas tres regiones y que son denunciados por la ciudadanía, logrando un mejor contacto entre fiscales y policías, y una disminución de los tiempos de respuesta.

Asimismo, relevó el trabajo realizado por la fiscalía de Análisis criminal y Focos Investigativos, SACFI, quienes se avocaron a levantar focos investigativos orientados particularmente a delitos contra la propiedad, en especial aquellos que afectaron a diversos establecimientos educacionales, delitos de contrabando aduanero, destacando las coordinaciones con el Servicio nacional de Aduanas, evitándose montos millonarios de evasión y de tráfico ilícito de drogas. Como también la recuperación y la entrega voluntaria de una importante cantidad de armas de fuego, dando seguridad a la población y sacando de circulación elementos peligrosos.

En materia de corrupción y lavado de activos, destacó la investigación referida a la malversación en Carabineros de Chile de más de 28 mil 348 millones de pesos. La cual se desarrolló junto a la sección de lavado de activos del OS7 de Carabineros, además del apoyo de un equipo de Fiscales y funcionarios de las distintas Fiscalías Regionales Metropolitanas, abogadas, abogados y analistas de las Unidades de Anticorrupción, de Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, así como también con el constante apoyo de profesionales de la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, logrando hasta el momento 116 personas condenadas por lavado de dinero y malversación de caudales públicos, lográndose recuperar millonarios montos, inmuebles y vehículos en beneficio del Fisco de Chile.

Agregó que durante el año 2022, se comenzó, el juicio oral en contra de otras 31 personas, entre ellos ex Generales, Coroneles en retiro y ex directores de Finanzas, pertenecientes a la cúpula delictual de la malversación.

Destacó además, el reconocimiento de esta investigación como el Mejor Caso de Éxito de investigación de Latinoamérica 2022 en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), por parte del Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, cuyo fin es el de prevenir y combatir el lavado de activos, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Por otro lado, valoró la participación de víctimas y testigos en el proceso penal, con un incremento en atenciones de un 46% en relación al año anterior.

Subrayó, asimismo, la participación en diversas capacitaciones y actividades de todo su equipo de trabajo, en materias jurídico penales, autocuidado y calidad de vida.

Campos subrayó que la Fiscalía realizó, a la vez, un permanente y ambicioso programa regional de actividades de capacitación tanto a alumnos, padres, apoderados, como a profesionales del área de educación y salud, vecinos, gremios, funcionarios públicos, entre otros importantes agrupaciones de la comunidad, tanto en Punta Arenas, como en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Como también una activa participación en mesas regionales de trabajo en materias de prevención y persecución penal.

Destacó la reunión con Senadores y Diputados y autoridades de Magallanes, con el fin de dar a conocer la realidad regional en materia de persecución penal y proponer estrategias para ponerle freno a los delitos que mayor preocupación social han tenido en los últimos años.

Se refirió, asimismo, al trabajo en conjunto con el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública en la realización, durante el mes de diciembre, del Seminario “A 20 años de la Reforma Procesal Penal en Magallanes, avances y desafíos».

Relevó, a la vez, la celebración de un convenio de colaboración con la Universidad de Magallanes, mediante el cual Alumnos de pregrado, podrán postular a pasantías en Fiscalía.

RESULTADOS DE GESTIÓN Y CIFRAS RELEVANTES

La Fiscalía recibió en la Región un total de 10.527 denuncias, de ellas, 7.828 se recepcionaron en Punta Arenas, incluidas las correspondientes a Puerto Williams; 2.115, en Puerto Natales, y 584 en Porvenir.

Esto representó un 13,5% de aumento respecto al año 2021. Esto se produce básicamente porque el periodo base de comparación, se vio fuertemente afectado por las restricciones de movimiento propias de la fase más crítica de la pandemia en la Región, por lo que lo correcto en este caso, así como en el análisis de los delitos ingresados, es comparar con el último año sin restricciones COVID, esto es comparar el ingreso de denuncias con el año 2019, lo cual arroja como Resultado una disminución de 5,5 por ciento.



Los delitos más recurrentes denunciados fueron las lesiones, con 1.585 ingresos, los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con 1.585 denuncias, los delitos económicos y tributarios con 1.022 denuncias, hechos de Relevancia criminal con 1.001 ilícitos, otros delitos contra la Propiedad con 917 casos y los delitos contra la ley de tránsito con 894 ingresos. Representando así estos 6 delitos el 62 por ciento de la totalidad de las denuncias.



Los que registraron mayores alzas, respecto al año 2019, en tanto, fueron los delitos de leyes especiales (control de armas, maltrato habitual entre otros), con un 84%; los ilícitos de ley de drogas, con un 57%; los sexuales, con un 48%; los delitos contra la fe pública con un 33% y los contra la libertad e intimidad de las personas, con un 25%.



El Fiscal enfatizó que existen tres delitos con un alarmante aumento por sobre el promedio nacional “hablamos de los ilícitos de la ley de drogas, los delitos sexuales y los delitos asociados a la ley de tránsito el que casi duplica el promedio nacional. Con elevado número de víctimas fatales o con secuelas permanentes”.

Cabe indicar que se alcanzó un porcentaje de término de casos del 108%, representado por un total 11.319 casos finalizados en la Región.



En el 51 por ciento de los casos se aplicaron salidas judiciales, logrando las sentencias y salidas alternativas un 30 por ciento, cifra que ubica a la Fiscalía de Magallanes, entre las dos con mejor desempeño en estos indicadores a nivel nacional, con casi 20 y 10 por ciento sobre el promedio nacional en estos índices, respectivamente.



Sobre los términos no judiciales, los Archivos Provisionales se situaron en 38%, siendo unas de las cifras más bajas del país.



La Fiscalía, además, llevó adelante 238 juicios orales, de los cuales 204 correspondieron a Punta Arenas, 27 a Puerto Natales y 7 a Porvenir. Situándose entre las 3 Fiscalías Regionales con mayor cantidad de Juicios Orales cada 100 mil habitantes, con más del doble que el promedio nacional.



De estos juicios orales, en un 87 por ciento de ellos se obtuvo una sentencia condenatoria y en 13 por ciento sentencias absolutorias, encontrándose entre las dos Fiscalías Regionales con mayor porcentaje de sentencias condenatorias en Juicios Orales, con más del 10 por ciento sobre el promedio nacional.



En relación a los puntos anteriores, mayores datos y detalles podrán ser encontrados en www.fiscalíadechile.cl, en la sección boletines estadísticos.



DESAFIOS

El Fiscal Campos indicó que será un desafío relevante poder avanzar en una mejor y rápida persecución penal de aquellos delitos que manifestaron las mayores alzas, esto es delitos sexuales, delitos de drogas, ley de tránsito, violencia Intrafamiliar.

Manifestó asimismo, su preocupación por la falta de dotación policial, asi como también la necesidad de incorporar a fiscales como a funcionarios, para así enfrentar los desafíos presentes y futuros.

Finalmente el Fiscal Regional reconoció el valioso trabajo del equipo de la Fiscalía y de sus familias, como también el trabajo desarrollado por las Policías, Servicio Médico Legal y demás organismos auxiliares indispensables para el cumplimiento de la misión de la Fiscalía.