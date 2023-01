Ministerio de Agricultura, decreta emergencia agrícola por efectos de daños productivos derivados del déficit hídrico que afecta a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Con fecha 12 de enero la Resolución exenta N°12 el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declara: “situación de emergencia agrícola por déficit hídrico a la región de Magallanes por los efectos de daño productivo derivados de esta condición”, determinando que las ayudas que se resuelvan en el marco de la presente resolución, serán determinadas y otorgadas a productores, según disponga la autoridad competente en conjunto con la dirección de presupuestos.

La noticia fue recibida por la Seremi de agricultura, Irene Ramírez, cerca del medio día en plena reunión presidida por el alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda con los ganaderos y el Presidente de la Asociación de Ganaderos, ASOGAMA, Gerardo Otzen, quien manifestó: “Esta fue una muy buena reunión, incluso dentro de la misma, llegó el decreto del ministro ya firmado como zona de emergencia hídrica en región de Magallanes, así que, felices por eso, agradecido de la gestión de la Seremi y de la delegada regional. La verdad es que se entendió lo que cualquier ciudadano ha visto lo que represente la sequía en sus patios, donde está todo amarillo, bueno y eso en los campos es peor y para revertir esto, lo primero es darles bebida a nuestros animales”.

Agregó que junto a las autoridades se está buscando una solución integral, “cada campo va a tener que definir un manejo hídrico y un manejo de potrero distinto a lo que está realizando hoy en día y buscar fuentes de agua en lugares donde no tengamos, ya sea a través de pozos profundos, y cuando se tenga agua, canalizarla a través de plansas o bombas de agua, pero va a ser un cambio brutal lo que vamos a tener que realizar, esta sequía no llegó este año, yo creo que nos va a acompañar de por vida”, dijo Otzen.

Para la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, la resolución representa una herramienta que permitirá brindar un apoyo a un sector que se ve afectado por el déficit hídrico. “Como gobierno estamos trabajando desde los territorios con los principales actores, en este caso el sector ganadero y una desde sus asociaciones, como es ASOGAMA, para definir, los sectores más prioritarios para llegar con el agua para bebida animal. Por su parte INDAP, a través de sus oficinas de áreas, ha catastrado a los productores agrícolas y ganaderos de la agricultura familiar campesina y nos estamos planteando un trabajo a corto plazo para abordar las situaciones más críticas, así también, a mediano y largo plazo para mejorar la gestión y ser más eficiente para enfrentarnos de mejor forma al cambio climático”.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, manifestó que “estamos agradecidos de haber tenido una respuesta rápida desde el Ministerio de Agricultura a nuestra gestión. Lamentablemente, durante la temporada invernal del año 2022 no se cumplieron las expectativas hídricas debido a la falta de lluvias comprometiéndose la cantidad del recurso hídrico, lo que afectó directamente al sector ganadero, por la falta de forraje. Claro ejemplo de esto es que en el mes de noviembre hubo 8,8 mms de agua caída, cifra muy lejana al promedio histórico de 60mm. La situación era muy complicada, por lo que enviamos un oficio, junto a un informe técnico del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA y hoy hemos recibido la resolución, declarándose Emergencia agrícola por déficit hídrico y gracias a esto tomaremos acciones inmediatas para asegurar el suministro de agua a los campos que hoy se encuentran totalmente secos. Solo queda definir en mesa técnica la distribución de los recursos, que irán destinados a productores agrícolas y ganaderos de sectores rurales”.

La falta de agua en los campos afecta el normal desarrollo de la vegetación que representa la principal fuente de forraje para la ganadería ovino en Magallanes, una de las principales actividades productivas regionales, con una gran desarrollo de la industria con al menos dos plantas frenadoras certificadas para exportación de carne ovina.

La comuna de San Gregorio, es la comuna que presenta un mayor estrés en su vegetación con un deterioro evidente del índice de vegetación presentando muy bajos el verdor la densidad y salud de la vegetación.

Las proyecciones de los expertos indican que se continúa con características de sequía meteorológica e hidrológica, ambas se reflejan en la disminución de la disponibilidad hídrica superficial y subterránea, con manifestaciones que afectan el desarrollo normal de cultivos como alfalfa, avena en el establecimiento de praderas, lo que ha sido ratificado en las diversas reuniones que ha sostenido la máxima autoridad del agro con distintos actores como alcaldes y asociaciones de ganaderos, concluyendo el comité de Gestión Integral de Riesgos y emergencias agropecuarias que la región de Magallanes muestran algún grado de sequía meteorológica.

Los daños que ha causado y seguirá causando la falta de precipitaciones en los sistemas hortícolas y ganaderos de las comunas de San Gregorio, Primavera, Laguna Blanca, Torres del Paine y Porvenir, constituyen una emergencia agrícola.

Todo lo anterior han sido los antecedentes para decretar Emergencia Agrícola para la región de Magallanes por Déficit Hídrico.