Daniel Layton, Chairman y CEO de Ensorcia Group: “Chile es un gigante dormido del litio que necesita despertar”



● El ejecutivo de la compañía estadounidense participó en un panel sobre transición energética, donde habló sobre el litio en Chile y la oportunidad que está desaprovechando el país. A través de Sorcia Minerals, filial de Ensorcia Metals, el empresario quiere ingresar al país con una tecnología que promueve la extracción sustentable del mineral.

● También anunció la apertura de Sorcia Minerals Europa, una nueva filial que tendrá una inversión de USD 200 millones para construir una planta de conversión de hidróxido de litio, que comenzaría a operar en 2026.

Suiza, Davos, enero 2023.- Durante toda esta semana se desarrolló el Foro Económico Mundial 2023 en Davos, Suiza. Estos cinco días, los principales líderes de la economía mundial, tanto del sector público como privado, se reunieron en este espacio para discutir sobre políticas y temas contingentes ligados a la economía, finanzas y medioambiente.

Si bien este año no hubo delegación del Gobierno de Chile, sí estuvieron presentes algunos representantes de empresas con presencia en suelo nacional. Una de estas fue Ensorcia Metals Corporation que, a través de su filial Sorcia Minerals, explora la extracción sustentable de litio en el norte del país. Daniel Layton, Chairman y CEO de Ensorcia Group, formó parte de un panel en el evento de Leaders on Purpose, una organización que busca el desarrollo de una economía sostenible, todo bajo el alero del Foro Económico Mundial.

Layton participó de la instancia como experto en transición energética y habló, entre otras cosas, de la industria del litio en Chile y la urgencia que esta tiene de transformarse en un sector sustentable.

“La industria del litio debe pasar a ser sustentable lo antes posible. Existe una paradoja importante, ya que este mineral se extrae para hacer baterías para la electromovilidad y dejar de lado los medios de transporte a combustión, pero la producción del litio está significando un daño importante a los salares. Los métodos de extracción actuales, con piscinas de evaporación, son dañinos para la biodiversidad, el balance hídrico y las comunidades aledañas a los salares. Es urgente comenzar a explotar el litio de manera sustentable y hoy ya existen las tecnologías para eso”, explicó Layton en Davos.

En ese mismo punto, puso de ejemplo a Chile. “Este país tiene reservas naturales excepcionales de litio y las están explotando con piscinas de evaporación. Esto no puede seguir ocurriendo en 2023, cuando tenemos tecnologías mucho más avanzadas y que están diseñadas para no dañar al medioambiente. Nosotros estamos tratando de entrar a la industria chilena hace años para cambiar este paradigma, pero aún no lo hemos logrado porque es un sector extremadamente complejo, cerrado a solo dos actores. Están perdiendo la oportunidad del boom del litio”, añadió el ejecutivo.

Layton aprovechó la instancia para anunciar la apertura de Sorcia Europa, su filial en el viejo continente, la que viene de la mano con una inversión de USD 200 millones. Esto, para construir una planta de conversión de hidróxido de litio, que comenzaría a operar en 2026. La ubicación de esta, en un principio, sería Francia.

Sorcia Minerals en Chile: tecnología sustentable y más efectiva

Sorcia Minerals es la única compañía en el mundo con licencia para operar a nivel industrial la Tecnología de Extracción Directa desarrollada por la norteamericana IBAT, la que permite extraer hasta el 89% del litio de los salares y, posteriormente, devolver sobre el 90% de la salmuera a este, sin afectar la biodiversidad ni el balance hídrico en el ecosistema.

La compañía está presente en Europa y Sudamérica. Uno de esos países es Chile, donde están haciendo estudios y trabajando hace años para poder implementar su tecnología. El gran problema es que la industria chilena del litio está cerrada a solo dos actores, que llevan décadas operando en el Salar de Atacama, con piscinas de evaporación.

Rodrigo Dupouy, presidente para Latinoamérica de Sorcia Minerals, explica que “el problema es que la industria chilena no está permitiendo la entrada de nuevos actores y, con eso, frenan la inyección de competencia e innovación en la industria. Así nunca el país pasará a tener una extracción sustentable de litio y los salares y sus comunidades seguirán siendo perjudicados”.

A eso, añade que “Chile está perdiendo una gran oportunidad. Si el país aprovechara su potencial de litio podría estar produciendo mucho más que las 200.000 toneladas aproximadas que hoy exporta. Podría, fácilmente, triplicar esa cifra. Acá es el Estado el que pierde, porque con una industria más abierta, solo por concepto de impuestos y royalty, podría estar recibiendo entre el 1% y 2% del PIB anualmente. Es inentendible que esto siga así”.

Por el momento el Gobierno no se ha pronunciado con respecto al camino que tomará en la industria del litio, donde su intención sería crear una Empresa Nacional del Litio. Todo mientras el precio de este mineral sigue en niveles históricos, alcanzando en noviembre de 2022 los USD 89.212 por tonelada, según índices de Trading Economics.