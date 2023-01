Es hora de terminar con los abusos y transparentar el proceso de acceso a vivienda para las familias más necesitadas de la región | Consejeros Regionales de Magallanes

Lamentamos que de manera deliberada se busque manipular y utilizar a las personas, a las familias y sus justos anhelos de acceder a una casa propia, por medio de la desinformación y falsedad fomentada por intereses políticos creados.

La propuesta reglamento que debe materializarse en un agregado al Convenio Minvu – Gore, y que fue aprobada por mayoría en la sesión ordinaria Consejo Regional el 9 de enero del año en curso, es un instrumento que busca resguardar y asegurar mejores condiciones de habitabilidad y urbanización para proyectos habitacionales pertenecientes al DS-49 que reciban aportes del Gobierno Regional de Magallanes. Se trata de recursos en miles de millones de pesos, para ayudar a las familias de Magallanes a conseguir el sueño de la casa propia.

El DS-49, corresponde al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, sin deuda, cuyo espíritu es favorecer específicamente a las familias más vulnerables, quienes aportan un ahorro que parte en 10 UF y el Estado les garantiza un subsidio para su vivienda, recibiendo aportes del Gobierno Regional complementarios.

Lamentablemente, desde la firma del segundo convenio de este tipo en el 2021, se han identificado de parte de las familias de diferentes agrupaciones de vivienda muchas irregularidades en la asignación de los subsidios. Estos hechos motivaron la presentación de una denuncia por parte del Gobierno Regional ante la Fiscalía, en diciembre de 2021. Lo más grave es que estas irregularidades se intensificaron en períodos de campañas electorales.

Es por ello que el Consejo Regional inició un trabajo que busca más transparencia y probidad, el cual se realizó en conjunto con las autoridades regionales de vivienda y la comisión de seguimiento del convenio de programación GORE-MINVU, con el fin de restaurar el acceso justo a las personas, dado el déficit habitacional que existe en la región.

Hoy le pedimos a la ciudadanía que no se deje engañar por autoridades malintencionadas que solo buscan manipularlos. Enfatizamos en pedirles que no caigan en su juego.

Las mejoras realizadas garantizan el acceso a las familias que presentan factores de vulnerabilidad, a personas con discapacidad, a personas mayores, a quienes viven de allegados, entre muchas otras, y NO afecta ningún tipo de oferta habitacional que desarrolla el Serviu. Esta propuesta no es excluyente para personas en urgencia habitacional que no cumplan con estos criterios de priorización, debido a que el mismo instrumento contempla la posibilidad de excepciones debidamente fundadas.

Adicionalmente, es importante aclarar que el convenio de programación, contrario a lo que algunas fuentes han expresado a través de los medios de comunicación, implica un incremento significativo en la inversión pública para la construcción de viviendas, lo que permitirá atender a los sectores medios a través de la adquisición de terrenos y medidas adicionales en el marco de los programas DS01, DS19 y herramientas del Plan de Emergencia habitacional.

Con los recursos regionales se aumentará tanto la cobertura como las condiciones de habitabilidad, al incorporar mejoras sustanciales a los estándares nacionales que eran muy bajos para nuestra región, como por ejemplo, se mejoran las calzadas vehiculares de al menos 6 metros de ancho para terminar con los pasajes intransitables, construcciones adecuadas a las condiciones climáticas, ventanas termopanel, calefacción central, cerámicos en baños y cocina, cierre perimetral con reja metálica, estacionamiento para vehículo, entre muchas otras garantías constructivas para la vivienda y diseños de barrios con mayor habitabilidad. Todos los proyectos deberán contar con juegos recreativos y salas de uso múltiple de alto estándar.

Por lo anterior, reiteramos el llamado a las organizaciones a informarse por los canales oficiales, como lo son el Ministerio de Vivienda – MINVU – Serviu y Gobierno Regional de Magallanes y no por ciertas personas malintencionadas que quieren aprovecharse de su necesidad.

Por otro lado, hacemos un llamado a la seriedad y la responsabilidad a quienes maliciosamente generan intranquilidad en las familias y los invitamos a trabajar, colaborando en generar propuestas para seguir aportando de forma complementaria en los distintos Programas Habitacionales Nacionales que se han ido mejorando desde el año 2011, ya que más allá de someras declaraciones, no se ha recibido ninguna propuesta de mejora de su parte.

Finalmente esperamos que, con estas mejoras, se acabe el negocio político de otorgar subsidios habitacionales de manera irregular para obtener réditos políticos y se dé solución a quienes necesitan este aporte del Estado de manera urgente para alcanzar su vivienda propia, ya que es de vital importancia para el desarrollo de las familias.

Adhieren a este comunicado:

Andrés López España – Consejero por la Provincia de Tierra del Fuego

Antonio Bradasic Sillard – Consejero por la Provincia de Magallanes

Antono Rispoli Giner – Consejero por la Provincia de Magallanes

Miguel Sierpe Gallardo – Consejero por la Provincia de Magallanes

Pablo Cifuentes Vladilo – Consejero por la Provincia de Magallanes

Patricio Gamín Bustamante – Consejero por la Provincia de Ultima Esperanza

Rodolfo Cárdenas Alvarado – Consejero de la Provincia de Tierra del Fuego

Víctor Pérez Santana – Consejero de la Provincia Antártica

Ximena Montaña Velásquez – Consejera de la Provincia de Última Esperanza