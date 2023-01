Predicciones IPSOS 2023: 89% de los chilenos cree que precios en el país subirán más rápido que ingresos de los trabajadores

A pocos días de terminar el año, la empresa de estudios de mercado Ipsos publicó su más reciente encuesta llamada “Global Advisor Predicciones 2023”, realizada a más de 24 mil personas en 36 países —incluido Chile—, donde muestran la opinión sobre pronósticos para 2023 en temas de economía, medio ambiente, seguridad mundial y sociedad, entre otros.

A nivel local, un 81% de los chilenos cree que 2022 fue un mal año para el país, mientras que el 61% piensa que fue un mal año para ellos y su familia; ambas cifras por sobre el promedio mundial (73% y 56%, respectivamente).

Economía

El estudio mostró que un 89% de los chilenos cree que en 2023 los precios del país subirán más rápido que los ingresos de la gente, superando el promedio mundial (79%) y posicionándose como el segundo país con el porcentaje más alto del ranking, solo por detrás de Sudáfrica (91%). Respecto a los países de Latinoamérica, Argentina registró un 88%, seguido de Colombia (85%) y Perú (83%).

Sobre las expectativas en torno a que subirán las tasas de interés y el desempleo para 2023, un 84% y 79%, respectivamente, lo ven como un escenario probable. Ambos porcentajes son los más altos de la región y están dentro de los mayores cinco de todos los países encuestados.

Medioambiente

Un 72% de los encuestados nacionales piensa que es probable que en 2023 existan más eventos climáticos extremos de los que hubo en 2022. De hecho, Chile (71%) es el segundo país a nivel mundial donde se ve más probable que el próximo año sea el más caluroso jamás registrado en el país.

Además, un 61% de las personas encuestadas en Chile ve como probable que algún desastre natural afecte una ciudad importante del país, posicionándose en séptimo lugar de los países encuestados y solo detrás de Perú (63%) en América Latina.

Seguridad mundial

Una de las nuevas preguntas incluidas este año es si la guerra de Ucrania terminará en 2023. A nivel mundial un 40% de las personas lo ve como probable, frente a un 37% que no, y con una alta tasa de personas que no sabe o no responde (23%). En Chile los resultados fueron similares, con un 39% que piensa que es probable que la guerra acabe este año, 40% que lo ve como improbable y 21% que no sabe o no contesta.

En este apartado de seguridad mundial se encuentra el alza más pronunciada de todas las preguntas del estudio. A nivel global, la perspectiva de que se utilicen armas nucleares en un conflicto bélico en alguna parte del mundo aumentó 14 puntos porcentuales desde la última medición, alcanzando un 48%. En Chile un 59% lo ve como probable, y está entre los primeros diez países a nivel mundial (de los cuales cuatro son de América Latina).

Sociedad

También se consultó si las personas serán más tolerantes con los demás el próximo año, donde Chile se posicionó como el duodécimo país que lo ve más improbable, con un 73% de las menciones para esta opción, y solo un 22% que piensa que para 2023 seremos más tolerantes entre nosotros.

Un 67% de los encuestados nacionales asegura que es probable que de cara a 2023 no haya más encierros por Covid-19, superando el promedio global (60%) del ranking, que es liderado por Indonesia (82%) y Turquía (75%).

Perspectivas para 2023

Jorge López, CEO de Ipsos Chile, resalta que “en general, el mundo mira con escaso optimismo al año 2023 y los chilenos no son una excepción. Hasta hoy día, y todavía en medio de las fechas de celebración de navidad y fin de año, este pesimismo es solo un telón de fondo«. Esto porque un 70% de los chilenos encuestados cree que 2023 será un mejor año en lo personal que 2022, siendo el segundo menos optimista de Latinoamérica por detrás Argentina (68%), y registrando una baja de 16 puntos porcentuales respecto a la medición del año anterior.

En cuanto a la economía global, un 46% de los consultados a nivel mundial mencionó que la economía será más fuerte para el próximo año en comparación a 2022; mientras que los chilenos se mostraron un poco menos optimistas, ya que un 43% piensa que tendremos una economía más fortalecida para 2023. “Es muy posible que la mirada hacia la realidad personal y la del país se vea todavía más crítica hacia los meses próximos: las percepciones del alto costo de la vida, la pérdida sostenida de poder adquisitivo, tasas de interés crecientes y riesgos laborales son de las más altas de la región y no se perciben señales de mejora en lo inmediato”, concluye López.