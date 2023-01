Proyecciones de una caracterización del fenómeno actual de las migraciones | Ronald Wilson | Mesas Temáticas del Senado | Opinión

En los últimos años, la migración intrarregional ha adquirido una relevancia antes

desconocida. La progresión del proceso migratorio en Sudamérica, para un futuro de

cercano y mediano plazo, dependerá de los factores propiamente migratorios, como de la

situación política, económica y social en los países de la región, especialmente en los países

que originan emigración, y de las restricciones o apertura de las fronteras interestatales

para la circulación de las personas.

Es altamente previsible que se mantengan las dificultades en la situación económica de la

región, principalmente en términos de crecimiento, de empleo y de impacto sobre los

segmentos más vulnerables y perjudicados de cada país, factores que continuarán siendo

uno de los elementos principales de estimulación para la movilidad humana. En la Región

dependemos en gran porcentaje del escenario económico mundial, y en este aspecto no se

vislumbran cambios a corto plazo, en la medida que continúe la crisis de la guerra en

Ucrania, la situación de vulnerabilidad que vive China y la permanente situación de

inestabilidad política y estratégica en Corea, elementos que inciden sobre las cadenas de

suministro, generando un efecto inflacionario sobre los precios de los combustibles y ciertas

materias primas esenciales.

Los grupos migrantes, especialmente aquellos que se desplazan como consecuencia de la

crisis económica, comienzan como migrantes pobres y se encuentran en sus países de

destino en una condición de igual pobreza y vulnerabilidad.

Además de la crisis económica y social existente, en los últimos años vemos que ha surgido

una peligrosa crisis política que pone en peligro la estabilidad democrática. Situaciones

como la de Brasil, con la reacción violenta de los sectores ultraderechistas que fueron

capaces de asaltar las sedes de los tres poderes del Estado, demuestran la fragilidad

democrática del Brasil. La situación en Perú es particularmente peligrosa, posterior a la

errada acción Castillo y la posterior violencia represiva de Boluarte, Perú ha entrado en

espiral de enfrentamientos violentos fundamentalmente en las zonas más empobrecidas,

lo que puede generar un resurgimiento de sectores terroristas (Sendero Luminoso, MRTA)

que después de la represión de Fujimori, han estado en inacción, pero no desaparecidos, y

pueden perfectamente reaccionar y volver a actuar con el mismo fanatismo del pasado.



Una situación de conflicto en Perú puede traducirse en una nueva oleada de migración de

ese país a Chile.

Los antecedentes estadísticos disponibles indican que durante 2022 continuarán los flujos

migratorios que se han manifestado antes y durante la pandemia. En este contexto

internacional, es posible que la migración venezolana disminuya, en la medida que la

situación interna venezolana tenga un respiro, en la medida que se concrete la venta de

petróleo a EEUU y Europa.

Fuera de estos factores, es fundamental incorporar en cualquier análisis migratorio futuro

la creciente crisis ambiental. La migración ambiental es ya una realidad en muchos países

del mundo, y en nuestra región los efectos del cambio climático acelerado, será un

elemento generador de movilidad humana.

No obstante que el cierre de fronteras, producto de la pandemia en el período 2020-2022,

no significó la clausura definitiva de los flujos migratorios, éstos derivaron hacia

procedimientos y trayectorias no reguladas, de manera que en el período señalado se

incrementaron los inmigrantes ilegales o indocumentados que intentaron llegar a sus países

de destino.

Es altamente previsible que, reabiertas las fronteras al flujo de personas y bienes, las

corrientes migratorias anteriores a la pandemia, vuelvan a manifestarse con la misma e

incluso con mayor intensidad, sin perjuicio de la incidencia de las crisis económicas que

afectan a las naciones latinoamericanas.

En nuestro país seguirá presente el ingreso irregular de migrantes, por la frontera

particularmente extensa que tenemos, y aunque se fortalezcan las medidas preventivas,

incluso con la presencia de la FFAA, el ingreso irregular podrá disminuir, pero no

desaparecerá. Por eso, que a futuro es fundamental que desde las políticas públicas

migratorias se dé solución realista a la regularización migratoria, que permita la

incorporación plena de los migrantes a la actividad del país.

El actual escenario migratorio y humanitario en ALC es una oportunidad para la

coordinación regional y subregional y la acción de los organismos internacionales. Con

gobiernos como el de Lula en Brasil, Petro en Colombia, Arce en Bolivia, Fernández en

Argentina, Boric en Chile, y un Maduro más razonable, la posibilidad de diálogo y

colaboración en el plano migratorio de hace más posible.

La cuestión migratoria, es un asunto de interés común para la región latinoamericana, no

solo desde el punto de vista de la urgencia presente producida por las crisis políticas, socioeconómicas y ambientales, sino porque en el futuro es altamente previsible que se repitan

escenarios similares de migración forzada, allí donde se combinen dificultades materiales y

económicas, crisis socio-políticas y crisis ambientales. Es un asunto de interés común que

abre la posibilidad de soluciones compartidas, desde una perspectiva multilateral y

bilateral.



Ronald Wilson

Secretario Técnico de las Mesas Temáticas

Con la Sociedad Civil

Senado