Senador Kusanovic planteo la necesidad de crear una comisión especial que aborde las dificultades que presenta la Zona Franca en Magallanes y Aysén.

La propuesta se efectuó en la Comisión de Zonas Extremas del senado, instancia presidida por el senador de Magallanes.

Con la clara idea de abordar las propuestas y desafíos queenfrenta el actual funcionamiento de la Zona Franca de Punta Arenas y la zona de extensión de Aysén, el senador AlejandroKusanovic cito a la Comisión de Zonas Extremas el pasado miércoles para tratar esta materia, sesión en la que participaron representantes del Ministerio de Hacienda, el Presidente de la Cámara Franca de Punta Arenas y usuarios.

El parlamentario manifestó en la instancia la necesidad de evaluar y actualizar la legislación en ese ámbito, justificando la medida debido a que “la Zona Franca en Magallanes y otras más, tienen un grave error y es que cuando estas se crearon, el espíritu de la ley era que el Estado se abstenía de cobrar impuestos para que la gente de la región tuviera acceso a productos a bajo costo, pero inexplicablemente se hacenlicitaciones que terminan generando el cobro de impuestos”. Sosteniendo que “con la cantidad de locales que venden hoy con IVA, ya se parece más a un mall que a una Zona Franca”.

En la oportunidad, se abordó también el problema que presenta la zona de extensión ubicada en la región de Aysén, la cual no ha podido entrar en funcionamiento al no existir un recinto con extraterritorialidad y en consecuencia, los productos deben comercializarse con las condiciones de régimen general, según manifestaron representantes de la Multigremial de Aysén.Terrenos que, si bien fueron adquiridos en el año 2016 el entre las comunas de Puerto Aysén y Puerto de Chacabuco, a la fecha no se ha implementado el recinto franco. Situación que se agravo hace cinco meses con la ocupación ilegal de dichos terrenos, según dio cuenta el Presidente de la Cámara Franca de Punta Arenas, Sr. Edgardo Toro.

Finalmente, junto con el senador David Sandoval, Kusanovicplanteo la necesidad de una comisión especial que aborde íntegramente el funcionamiento de las Zonas Francas, concluyendo que estas “deberían volver a lo que eran y no tener ningún tipo de impuesto, como ocurre en otros países”, esperando retomar el tema en una nueva sesión luego del receso legislativo.