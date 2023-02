Presidente de la República Gabriel Boric Font visita comuna de Purén para conocer los efectos del incendio forestal

El Mandatario estuvo en la zona afectada con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; el gobernador de La Araucanía; Mauricio Rivas; el delegado regional, José Montalva; y la delegada provincial de Malleco, Andrea Parra. Las autoridades se reunieron con las y los habitantes de la comuna y el alcalde Jorge Rivera.

A continuación el discurso del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, durante su visita a la Escuela Caupolicán que actualmente alberga a las y los afectados del incendio forestal de Purén:

Muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los chilenos y chilenas que nos están viendo, que están sufriendo junto con nuestro pueblo, pero por sobre todo ayudando, colaborando desde diferentes dimensiones ante la tragedia que estamos viviendo.



Durante el día de hoy, he estado en las regiones del Biobío y la Araucanía acompañando a la familia de Yesenia, voluntaria de Bomberos de la 3era Compañía de Coronel que falleció combatiendo el incendio en la comuna de Santa Juana, y junto con sus voluntarios del cuerpo de Bomberos, junto con sus vecinos y vecinas.



Y después nos trasladamos acá, a Purén, en donde he podido conversar con vecinos, vecinas, con las autoridades para contarles también del despliegue del Gobierno y, por cierto, escucharlos. Y como nos recordaba Ramón Cerda, el director de esta escuela, también dar contención emocional en estos momentos tan difíciles.



En primer lugar, quiero reconocer y agradecer de todo corazón la tremenda labor que están realizando los miles de voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile y todos los brigadistas, todos los brigadistas que están haciendo un tremendo, tremendo trabajo, que hoy están desplegados al servicio del país, incluso arriesgando sus vidas como lo hizo Yesenia. Tienen nuestro respeto y admiración, no solamente del Gobierno, de las autoridades, de todos los chilenos y chilenas, del mundo entero.



Hay un tremendo sacrificio, sé que han trabajado intensamente en extensas y agotadoras jornadas y, como Presidente de Chile, quiero decirles que su pueblo les agradece. Como me dijeron en Coronel los bomberos, los voluntarios están ayudando al pueblo en este momento que más lo necesita.



A nivel de balance, las últimas cifras del SENAPRED nos señalan que tenemos a la fecha un total de 260 incendios, de los cuales 149 están controlados, 51 en combate, 56 bajo observación y 4 en trayecto Tenemos 9 Alertas Rojas vigentes, 2 Alertas Amarillas y 4 Alertas Tempranas Preventivas.



Los focos de los incendios están concentrados hoy en Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía, sumando un total de 800 viviendas destruidas, 1.801 damnificados, 1.475 personas en 40 albergues, 977 lesionados y 24 fallecidos, a quienes, por cierto, sus familiares y sus seres queridos les enviamos un gran, gran abrazo. Estamos con ustedes.



Estas son cifras que están cambiando a cada momento, estamos actualizando permanentemente. Esto es un combate muy dinámico, como pueden haber visto. Hay momentos en que logramos controlar algunos incendios, que los voluntarios, los bomberos logran controlar algunos incendios, el trabajo de las maquinarias del Ejército y, sin embargo, después de un momento a otro, prende de nuevo. Lo que pasó acá en Purén. Me contaba, por ejemplo, el Alcalde, que fue muy, muy intempestivo.



Por lo tanto, es tremendamente importante la prevención. Quiero reiterar esto, ser muy explícito: tenemos que parar nuevos focos.



Quiero mencionar, como ya lo he dicho en otras ocasiones y como también lo señaló la Ministra Carolina Tohá, que desde el Gobierno hemos dispuesto todos los recursos necesarios tanto para controlar los incendios, que hoy es nuestra primera prioridad, salvar vidas y apagar los incendios, como para ir en ayuda de las familias damnificadas.



Acá, el Gobernador Luciano Rivas me contaba, por ejemplo, desde la Gobernación ya se está trabajando con la Alcaldía de Purén para poder pensar y ejecutar lo antes posible la reconstrucción.



Los recursos del Gobierno van a estar totalmente disponibles para ello y no solamente de los lugares urbanos, es tremendamente importante ver y esto uno lo ve cuando está en terreno, lo abandonado que está el sector rural, que no se alcanza ver muchas veces desde Santiago.



Por ejemplo, me decían en Ipinco Alto, en Quilaco hay muchas personas damnificadas, muchas viviendas rurales destruidas que requieren ser reconstruidas. Entonces, cuando pensemos en la reconstrucción, cuando estemos hablando de la reconstrucción, pensemos en lugares como Purén, por cierto, pero también es muchos sectores rurales que muchas veces no se ven desde el centro, pero que están ahí y son importantes, son arte de Chile y que tenemos que sacarlos adelante.



Quiero que sepan que la reconstrucción va a ser un eje estructural para nuestro Gobierno y esa labor se va a extender a todos los ministerios. Por eso tenemos a todos los ministros desplegados porque quiero que los ministros vean en terreno y miren a los ojos a la gente y, de esa manera, el compromiso sea también existencial, que no se olviden de la gente que han visto y que ese sentido de urgencia que transmite el dolor del momento sea el mismo sentido de urgencia que se tenga a la hora de reconstruir.



Después baja la tensión, nos ponemos a hablar de otras cosas, pero la gente sigue sufriendo. Por lo tanto, es tremendamente importante que cuando pase la emergencia, sigamos acá y el Estado, en conjunto con el sector privado, con todas las autoridades, sigamos el proceso de reconstrucción.



Para dar cumplimiento correcto a este compromiso, quiero que sepan que el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por el Ministro Giorgio Jackson que también está por acá, ya inició el proceso de catastro de hogares en las regiones afectadas y este levantamiento se realiza través de la Ficha Básica de Emergencia que se está realizando en las comunas donde las condiciones son más estables para poder desplegar los equipos en terreno.



Este levantamiento nos va a permitir coordinar a los diferentes actores en entrega de ayudas sociales por parte del Estado, lo que será comunicado en los próximos días. Como me decía un vecino acá en la escuela, lo importante es que logremos destrabar la burocracia, que logremos sacar adelante las cosas más rápido, ponerle más sentido de urgencia, que todos trabajemos más si es necesario y, por cierto, que es necesario.



Además, hemos reforzado los equipos regionales sumando funcionarios y funcionarias del nivel central y, también, tenemos un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades, a través de su presidenta, la Alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, para coordinar con los alcaldes de comunas no afectadas por el incendio el despliegue de funcionarios municipales para apoyar en el catastro coordinado a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Eso va a ser muy importante porque para poder reconstruir, tenemos que saber bien qué es lo que se perdió y qué es lo que se necesita.



Durante los últimos días hemos visto muchas manifestaciones de apoyo. Acá en un albergue, en un hogar de ancianos que se había quemado recién, el albergue Rucapeñi de ancianos que están ahora alojados en un jardín infantil, me mostraban las bodegas y cómo el pueblo purenino, aún en el desastre que se está viviendo, se había puesto con una solidaridad que realmente conmueve. Y eso está pasando en todo Chile, siempre los momentos más duros también sacan lo mejor de nosotros como sociedad.



Y hemos visto muchas manifestaciones de apoyo que quieren salir a colaborar de diferentes maneras. En este sentido, les pido a todos quienes quieran colaborar que se acerquen a los institutos oficiales. Por ejemplo, al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), que durante los próximos días estará coordinando despliegue de voluntarios y voluntarias. Vamos a retomar esa linda tradición de Chile, de tener trabajos voluntarios coordinados porque Chile ayuda a Chile, lo hemos visto en cada catástrofe y esta no va a ser la excepción.



Quiero también destacar las muestras de solidaridad de la comunidad internacional. Ayer estuve desde Santiago coordinando diferentes ayudas internacionales, estuve hablando con el Presidente de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce; de Ecuador, Guillermo Lasso; de Argentina, Alberto Fernández; de España, Pedro Sánchez; con la Embajadora de Estados Unidos; con los compañeros de México y la verdad se han puesto todos a disposición.



La Ministra Vallejo dio una cuenta específica de cuáles son los apoyos que están llegando, pero les cuento que brigadistas, efectivos, aviones, maquinaria, helicópteros y distintos tipos de recursos están ya empezando a estar disponibles que vienen desde diferentes lugares de la región y, también, de otros continentes.



Me parece importante en este momento recordar que en los últimos años nuestro país ha vivido los embates propios del cambio climático. Noes estamos volviendo uno de los territorios del mundo que más vulnerable es a incendios. Tenemos sequía acumulada, tenemos condiciones cambiantes del clima, con temperaturas altísimas, 42° me tocó ver anteayer en Chillán.



Y combinado con otros factores que son menos visibles, nos encontramos con incendios que son mucho más agresivos. También falta de planificación urbana y hay muchos otros temas que va a llegar el momento de discutir.



Y yo creo que, en esta emergencia, tenemos que plantearnos también el cómo hacemos la reconstrucción de una manera distinta.



Hoy día, lo que sí esto me interesa mandar un mensaje, el llamado es a la unidad, todas las querellas las podemos ver después, pero ahora tenemos que salvar vidas, apagar el fuego y ayudar a las víctimas. Y en eso no hay color político que valga, somos todos iguales y tenemos que estar todos en la misma trinchera, colaborando para sacar adelante a nuestro pueblo, como lo han demostrado acá de la Villa Caupolicán, que están cocinando, están oficiando de albergue, están recibiendo a personas del sector rural sin importarles ningún tipo de distinción de color político.



También, asimismo, me parece importante hacer un llamado a la responsabilidad, tenemos 24 personas que han fallecido, tenemos muchos damnificados y no olvidemos que en la mayoría de los casos los incendios están marcados por la intervención humana. A la fecha, tenemos 9 personas que han sido detenidas en 8 comunas distintas del país por presunción de haber iniciado incendios, ya sea de manera intencional o en muchos casos accidental.



Pero a estas alturas con todas las advertencias que hemos hecho, no hay espacio para estos errores, no puede haber quemas en los predios agrícolas, no puede haber quemas de basura, no se pueden utilizar bidones para prender la parrilla. Tenemos que ser mucho más cuidadosos, como lo han recalcado muchas veces desde la CORMA, desde el sector privado y, por cierto, de SENAPRED, las diferentes autoridades, hay que parar los nuevos focos.



Durante los últimos días logramos parar uno y se activaban tres más y ahí hay mucha responsabilidad, queridos compatriotas, hay mucha responsabilidad de cada uno de nosotros. Les pido, por favor, que seamos responsables.



Finalmente, a quienes nos están viendo, les pido también para facilitar la ayuda que eviten dirigirse a los lugares afectados sin coordinación, porque muchas veces ese ánimo y buena voluntad termina entorpeciendo el trabajo de apoyo, y esto puede implicar riesgos para su vida y entorpecer las labores de emergencia. Es importante hacer estas cosas coordinados y que escuchemos a quienes saben.



Les cuento además que estamos en contacto con ex ministros de administraciones anteriores tanto del Presidente Piñera como de la Presidenta Bachelet, para toda la experiencia acumulada en tragedias como ésta que desgraciadamente son frecuentes en Chile, estén a disposición, insisto, sin importar colores políticos, acá somos todos chilenos y eso es lo que vale.



Finalmente, quiero compartir una última reflexión. Si hay algo que caracteriza a nuestro país es que siempre, siempre en la adversidad en los momentos difíciles y por sobre todo en las tragedias nos unimos para salir adelante. Y he visto la resiliencia de nuestro pueblo, la solidaridad de nuestro pueblo y es ese justamente el espíritu que nos tiene que guiar en estos momentos difíciles.



Como Gobierno estamos comprometidos porque sabemos que nos debemos a nuestro pueblo y hemos visto cómo el pueblo ayuda al pueblo también. Y en eso sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, vamos a movilizar todos los recursos que sean necesarios para ello, todos juntos vamos a salir adelante.



Muchísimas gracias.