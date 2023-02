Seremi de Justicia y DD.HH. de Magallanes Michelle Peutat: «Agradezco a nombre de muchas mujeres las puertas que abrió Gustava Aguilar»



El pasado viernes, la Seremi Michelle Peutat encabezó la sesión mensual del Gabinete de Justicia y Proyectos, junto a directores y directoras regionales de los servicios que integran el sector Justicia, instancia en la que se destacó de manera especial el valioso trabajo desarrollado por Gustava Aguilar Moraga en estos últimos 10 años al frente de la Defensoría Penal Pública en Magallanes.

Al tratarse de la última reunión a la que asistía en su condición de Defensora Regional, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, resaltó el apoyo recibido por Gustava Aguilar desde lo técnico y profesional, también en la coincidencia que tienen en varios temas, como el rol de la Defensoría en el proceso penal, la visibilización de la agenda de género y el respeto en materia de Derechos Humanos: “Agradezco a nombre de muchas mujeres las puertas que abrió Gustava Aguilar, ha sido un lujo y una tremenda experiencia trabajar juntas. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa donde estoy segura que nos reencontraremos defendiendo los derechos de quienes más lo necesitan”. Del mismo modo, la autoridad destacó que “aprovechamos de dar la bienvenida a Verónica Reyes Cea (nueva Defensora Regional), quien va realizar un trabajo de continuidad de esta tremenda gestión, estamos bien contentas con su nombramiento”.

En la oportunidad, sus pares de los distintos servicios de Justicia subrayaron la dedicación y el trabajo colaborativo desplegado por la profesional entre las distintas instituciones del sector, junto con brindarle sus mejores deseos de éxito en lo futuro. Además de su vasta trayectoria profesional como abogada, destacaron que durante sus dos periodos como Defensora Regional consolidara una impronta en su servicio, gracias a “su sello personal” y “una camiseta bien puesta” por las personas imputadas a quienes ha defendido.

Por su parte, Gustava Aguilar agradeció sus palabras, expresando que se va muy contenta y agradecida de haber pertenecido a la Defensoría Penal Pública, institución que “nos permite crecer profesionalmente y también como personas”, así como de “trabajar y formar parte de este equipo, que me ayudó muchísimo a realizar mi labor. Si uno no trabajara de esta forma, sintiendo el apoyo del jefe de cada uno de los servicios del sector justicia, el apoyo, el profesionalismo, el reconocimiento, la capacidad y lo fantásticos que son como personas, el trabajo se hace mucho más difícil”.

Finalmente, valoró la gran sintonía lograda con la Seremi Michelle desde el primer día, expresando palabras de agradecimiento a todos con quienes compartió en el Gabinete de Justicia, “porque nunca en todos estos años que hemos estado trabajando en este espacio vi un gesto, una conducta o algo que no fuera de remar hacia adelante, ya que teníamos muchas cosas en común”.