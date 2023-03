Autoridades de Salud de Magallanes dan inicio a la campaña de vacunación contra la influenza | Más de 95 mil personas se vacunarán este año contra esta enfermedad





En el Centro de Salud Familiar Dr. Thomas Fenton se realizó esta mañana el Lanzamiento de la Campaña de Vacunación Contra la Influenza 2023, la cual tiene por finalidad prevenir enfermedades graves e incluso la muerte de diversos grupos objetivos de la población vulnerable, además de preservar la integridad de los servicios asistenciales.

Este lanzamiento fue encabezado por la SEREMI de Salud, Francisca Sanfuentes, la Directora del Servicio de Salud de Magallanes, Veronica Yáñez, el jefe de Área de Salud (s) de la Cormupa, Pedro Jofré, y el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras junto a directores de los Centros de salud de Punta Arenas y funcionarios del sector.

Cabe señalar que este año la planificación de la campaña de vacunación contra la Influenza se hizo en estrecha coordinación con el proceso masivo de inmunización contra el Covid-19 que se mantiene en marcha. Es muy importante tener claridad que la Influenza y el Covid-19 son enfermedades distintas, que requieren de vacunas diferentes.

Por eso este año el Ministerio de Salud desarrolló la campaña comunicacional “Vacúnate con la Dupla”, impulsando que junto con participar de esta campaña y vacunarse contra la influenza, también se aproveche la oportunidad de inmunizarse contra el COVID-19, es decir, se podrán inocular de manera simultánea con ambas vacunas.

La SEREMI Francisca Sanfuentes destacó que este proceso anual es muy relevante “tanto la vacunación contra la Influenza como contra el Covid-19, son herramientas fundamentales con las que contamos y que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se mantienen como procesos vigentes para la prevención y protección de la población. De esta forma, permitir un acceso oportuno y gratuito a los diversos grupos objetivos. Estas son vacunas seguras y efectivas que nos ayudan a prevenir muerte y enfermedades graves”.

La Doctora Sanfuentes, indicó, que para este año se espera que más de 95 mil personas se vacunen contra la Influenza, destacando que siempre la región ha cumplido con importantes coberturas como el año pasado, que se alcanzó casi un 100% .

En tanto., La Directora del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yáñez, indicó que se dispone de horarios de vacunación en todos los centros de salud y “como Ministerio estamos apoyando con más recursos para fortalecer a los equipos clínicos que participen de esta vacunación”. Realizó un llamado a la población a no subestimar lo síntomas de la Influenza, de aquí la importancia de inocularse a tiempo con ambas dosis”.

Agregó que se está evaluando, en una mesa de trabajo, la factibilidad de concretar la vacunación en establecimientos educacionales, lo cual será informado oportunamente,. Respecto a los virus respiratorios explicó que si bien existe un alza, hasta el momento esto no ha repercutido en las hospitalizaciones, pero es necesario estar alerta.

El Director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras, recordó que la protección que brinda esta Campaña , que es de carácter anual, no es sólo para quien se vacuna, sino también para su entorno cercano por lo tanto es sumamente importante atender este llamado y vacunarse, más aún que ya se observa en nuestro Servicio de Urgencia un aumento de atenciones por enfermedades respiratorias.

El jefe de Área de Salud (s) de la Cormupa, Pedro Jofré, recordó que todos los Cesfam y Cecosf de Punta Arenas atenderán vacunación entre las 9 y 12 horas de lunes a viernes. Recordó que los públicos objetivos de esta Campaña son :Personas gestantes, con enfermedades crónica, adultos mayores de 65 años y más y niñas y niños entre 6 meses y edad comprendida hasta 5to año básico.

En tanto, la vacuna contra el COVID-19 es para toda la población a partir de los 3 años y la de Refuerzo con vacuna COVID-19 Bivalente es a partir de los 12 años para grupos priorizados:

• Personas mayores de 50 años

• Personas inmunosuprimidas

• Personas con enfermedades crónicas

• Personas cuidadoras

• Personal de establecimientos de salud

• Personas que realizan labores en empresas que presentan servicios básicos.



En la página ww.mevacuno.cl las personas podrán conocer su estado de vacunación para saber con qué dosis cuenta y cuál les falta.