Beneficios psicológicos del Running | Juan Pablo Guzmán Muzante

Este artículo trata sobre los beneficios psicológicos del running y de cómo esta especialidad deportiva ha crecido exponencialmente en Chile y en el mundo.

El llamado running (carreras urbanas de 10, 21 y 42 kilómetros), es una modalidad deportiva cuya popularidad ha crecido exponencialmente en nuestro país en los últimos 17 años. Inicialmente sujetos solitarios intentaban escaparse de su rutina sedentaria, luego grupos de personas comenzaron a reunirse a entrenar, creándose incluso clubes dedicados al tema, proliferando páginas en redes sociales y aplicaciones sobre la materia. Empresas como Adidas, Nike o Líder han organizado corridas multitudinarias, lo que ha contribuido a la masificación de la especialidad. A modo de ejemplo, el Maratón Internacional de Santiago ha ido aumentando año a año el número de participantes, destacando en las últimas ediciones la cantidad de mujeres inscritas, igualando en número a los hombres en los 10k.

Una de las ventajas de este deporte está en su plasticidad para ser practicado tanto con fines recreativos, mejora de salud o competitivos, además de que se puede correr en diversos entornos y condiciones (ej.: pasto, cemento, tierra, frio, calor, etc.). La práctica de esta disciplina conlleva una serie de beneficios, incluso por sobre otras especialidades. Desde el punto de vista médico aumenta la capacidad cardio respiratoria y la calidad ósea, flexibilidad en tendones y articulaciones, incrementa la fuerza en diversos grupos musculares, etc.

Un factor que se debe considerar al practicar el running, es el entorno de los atletas. En la medida de que los familiares y amigos participen de la actividad (acompañando o entrenando) es más probable que se pongan en su lugar y alienten al deportista, generando así una mayor adherencia (que siga practicando esta especialidad deportiva) por parte de éste.

Entre los beneficios psicológicos del running se encuentran, el aumento de la sensación de bienestar (estado de relajación y disminución del dolor) durante y después del ejercicio, debido a la liberación de endorfinas. Este estado fortalece las respuestas del organismo frente al estrés (ansiedad) y la depresión. Además, aumenta la autoestima, la autoconfianza y el autocontrol (por la liberación de serotonina).

Además, los atletas trabajan en pos de objetivos, por más ligera que sea una sesión de entrenamiento, lo más probable es que se realice con alguna finalidad (salud, recreación o rendimiento). El deportista invierte tiempo y energía en lograrlos, lo que le da paulatinamente la sensación de mayor control sobre su desempeño deportivo y sobre su vida en general. Además, al ser un deporte de baja complejidad técnica y que requiere muy poca implementación (y en su mayoría accesible para todo ciudadano), permite cultivar rápidamente los frutos del propio esfuerzo lo que motiva a las personas a mejorar más aún. En este caso se observa tanto la motivación extrínseca (alcanzar metas) como la intrínseca (salir a correr es el mayor premio).

El tiempo en que el atleta está corriendo puede tomar distancia de sus problemas cotidianos y abordarlos desde nuevos puntos de vista. El sentirse bien le permite pensar con claridad. De hecho, es común que a los corredores mientras entrenan se les ocurran nuevas ideas y/o que visualicen soluciones para problemas que antes parecían no tener respuestas.

También se debe mencionar que, en diversas ciudades de nuestro país, se observan pequeños progresos en la cultura deportiva de los ciudadanos, por ejemplo, respecto al running, años atrás era común observar burlas hacia quienes salían a correr, en la actualidad son más comunes las palabras de aliento para éstos.

Finalmente, los corredores hacen un viaje en cada entrenamiento con un inicio y un destino, pero ese viaje también es interno, ahí es donde se dan cuenta de cosas y se van conociendo cada vez mejor. Como dijera Emil Zatopek “Si quieres correr, corre una milla. Si quieres experimentar un estilo de vida diferente, corre un Maratón”.

Juan Pablo Guzmán Muzante | Psicólogo del Deporte – Ph.D. – Académico – Investigador – Coach.

https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-guzmán-muzante/