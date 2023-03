Con la presencia de la ex Presidenta Michelle Bachelet la Universidad de O’Higgins conmemoró el 8 de Marzo

 La exmandataria destacó los avances en los primeros 7 años de vida de la

casa de estudios que ella ayudó a crear, considerándola como referente en

temas de género.

“Espero que sean muchos jóvenes a los que esta universidad les haya permitido

cambiar su presente y futuro, para tener grandes oportunidades y quiero desearle

el mayor de los éxitos para continuar progresando, en esta trayectoria exitosa que

ha tenido la casa de estudios hasta ahora. Creo que eso es lo que necesita esta

región, pero también nuestro país. Sigan adelante con la misma fuerza y

entusiasmo”, fueron las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet al visitar

nuevamente la Universidad de O’Higgins, a quién ayudó a crear durante su

segundo mandato, y que esta vez la recibió para conmemorar el Día Internacional

de la Mujer.

La ex mandataria, quien recibió una medalla como “Pionera UOH” por su trabajo

en la creación de la Universidad, de manos del Rector Rafael Correa, fue

contactada por la Prorrectora Fernanda Kri para que presentara la ponencia

“Pensar nuestro futuro desde las regiones: la universidad al servicio de nuestras

tareas pendientes”.

En la oportunidad, la expresidenta Bachelet se refirió al trabajo desarrollado por

esta joven casa de estudios, que durante su segundo gobierno dio los primeros

pasos. “El Rector Correa lo dijo con claridad: ¡cumplieron! Y lo más importante de

cumplir es que se cumplió con los jóvenes de esta región y del país. Contar con

una universidad pública, de calidad, en una región donde no existía y donde nos

demoramos 70 años en hacerlo, es algo maravilloso”, expresó la ex Alta

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En lo particular y en el tono de la conmemoración del Día Internacional de la

Mujer, la exmandataria señaló que la Universidad de O’Higgins ha buscado

generar toda una perspectiva de género en todo tipo de políticas, “incluso en

políticas de promoción de distintas personas y es importante que esta universidad

siga en esa misma senda y que otras casas de estudio usen a la UOH como un

referente, para que las mujeres profesionales, académicas, funcionarias y

estudiantes puedan tener todos sus derechos, todas las oportunidades y el

respeto que se merecen”.

Asimismo, la Prorrectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri, gestora de

la visita de la expresidenta, destacó la visita y el mensaje entregado por Michelle

Bachelet a las mujeres asistentes a la conmemoración UOH del 8M. “Las

conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer son emocionantes, son

empoderadoras, siempre nos gusta hacer muchas actividades y convocar a todas

las mujeres de la comunidad universitaria, pero hoy día, la presencia de la

Presidenta Michelle Bachelet, que es una mujer valiente, que fue quien creó esta

universidad, le dio un realce espectacular a la ceremonia y además todas sus

palabras no hicieron a todas tanto sentido, que nos invitan a seguir avanzando y

luchando por los derechos de todas las mujeres”, puntualizó la autoridad

universitaria, quien agregó que «nos habría gustado contar con un lugar más

amplio para haber recibido a todas las interesadas en esta visita ilustre y en el

mensaje que nos entregó».

Reconocimiento de la Mujer UOH

La ceremonia permitió, como todos los años, que las mujeres de la Universidad de

O’Higgins premiarán a sus colegas destacadas, en el “Reconocimiento de la Mujer

UOH 2023”. En esta oportunidad fueron galardonadas: Luna Rojas, socióloga;

Lisette Olguín Lara, terapeuta ocupacional, y María Victoria Martínez, profesora de

Matemática.

La propia Lisette Olguín señaló que es “un tremendo orgullo, me siento muy

agradecida tanto de la Universidad y sus autoridades como de mis compañeras,

quienes votaron y reconocieron mi labor y mi trayectoria, tanto docente como

formativa, y especialmente desde la labor gremial que llevo a cabo en esta

universidad. Ha sido súper significativo, por la presencia hoy de nuestra

Presidenta Bachelet, haber sido reconocida frente a ella. Es para mí un tremendo

orgullo”, finalizó.