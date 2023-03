Con reconocimiento a luchadoras por la democracia y énfasis intergeneracional destacan a magallánicas este 8 de marzo



La actividad encabezada por la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género reconoce cada año a mujeres que con su trabajo aportan a la construcción de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.



La búsqueda de la igualdad y la lucha por la conquista de derechos fundamentales para las mujeres es parte de lo que cada año la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género busca destacar con el reconocimiento a ocho mujeres de la región que este año recayó en luchadoras sociales – en conmemoración a los 50 años del quiebre de la democracia-, jóvenes de la cultura y las artes, y representantes de sus territorios.

Así lo detalló la Delegada Presidencial Regional Luz Bermúdez Sandoval quien al mediodía de este miércoles junto a la Seremi de la Mujer Alejandra Ruiz Ovando encabezó un encuentro con las magallánicas distinguidas. “Como gobierno hemos querido hacer un reconocimiento en este día en donde se conmemora la lucha de las mujeres por reivindicación de derechos, por ganar espacios. De una u otra forma la lucha que han levantado estas mujeres ha ido en beneficio de otras compañeras. El rol que han cumplido en la sociedad ha permitido que hoy estemos hablando de demandas tan importantes y de ir concretando algunas acciones en términos de políticas públicas gracias a la lucha que dieron en las calles” declaró la autoridad regional.

Una de ellas es la activista feminista Jéssica Huilli Bahamonde quien logró viajar desde Puerto Williams a recibir su reconocimiento: “Somos muy poquitas y de un territorio donde resistir desde el feminismo es bien complejo. Vivimos el doble centralismo de manera cotidiana, y se siente mucho, por eso creo que este reconocimiento es también para las mujeres que están residiendo en Puerto Williams que es muy difícil en términos de salud, en términos laborales, en términos de cultura, también de espacios, y de salud mental. Este reconocimiento también es para ellas”.

La distinción se entregó luego de la ponderación que realizó la comisión evaluadora -conformada por representantes de la Delegación Presidencial Regional, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Seremi del Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y Fundación Prodemu- entre 50 postulaciones de organizaciones públicas y de la sociedad civil.

“Si no tomamos medidas correctivas y que tiendan hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres al ritmo actual nos tomará 300 años dice la ONU en alcanzar la igualdad de género. Pero las urgencias de las mujeres son hoy. No podemos esperar tanto. Por ello junto con las políticas públicas que estamos desarrollando en este gobierno para todas, buscamos relevar a mujeres de nuestro territorio, porque es gracias a su esfuerzo que muchas hoy podemos ejercer derechos, que si fuera a sola voluntad de los hombres, no serían aún posibles de alcanzar. En nombre de estas ocho mujeres agradecemos a todas quienes desde sus espacios buscan hacer la diferencia aportando para una vida más justa para nosotras”, recalcó la Seremi de la Mujer Alejandra Ruiz Ovando.

Las magallánicas distinguidas fueron homenajeadas y recibieron un galvano durante la tarde en la conmemoración oficial del 8 de marzo celebrada en el CADI-UMAG junto a la casa de estudios, en donde además se presentó la nueva política de Género de la Universidad de Magallanes, y un balance de la Agenda de Género en la región por parte de la cartera en el marco del primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Reseñas de Mujeres Destacadas

Roxana Palma Santibáñez

Es poeta y gestora cultural de la región, lidera la colectiva de poetas magallánicas Nunca Quisimos Ser Reinas, un espacio que ha logrado articular reconociendo el trabajo literario de mujeres en el territorio históricamente invisibilizado. Gestiona espacios seguros de creación para mujeres y disidencias, actualmente coordina y mantiene vivo el espacio cultural Imago. Ella es reconocida por sus pares como la gran gestora de ideas que van desde biblioteca, editorial y publicaciones aportando a la igualdad sustantiva de derechos y participación.

Loreto Gálvez Gálvez

Recientemente la Ley TEA ha sido promulgada, y desde su comunidad no dejan de reconocer el rol de Loreto como impulsora, gestora y alentadora de esta ley desde la agrupación TEAbrazo Magallanes. En la búsqueda de la igualdad de derechos de todas las personas ha perfeccionado sus conocimientos para asesorar, contener y acompañar a su entorno en esta temática, promoviendo también la corresponsabilidad entre hombres y mujeres cuidadoras y el cambio cultural, que visualiza las cualidades de las personas del espectro autista.

Ivette Barría Rojas

Es abogada y se desempeña como Jueza del Juzgado de Policía Local de Tierra del Fuego. Representa para su comunidad una figura de confianza, que encarna los valores del servicio y la igualdad, acercando la justicia a las personas, con énfasis en las mujeres, relevándolas como sujetas de derecho y acompañando con cercanía y empatía sus procesos judiciales. Reconocida por otras mujeres por su quehacer, y su ejemplo hoy es referente para muchas niñas de la comuna de Porvenir.

Érica Hidalgo Baharona

Trabajadora con 35 años de servicio en la Empresa Nacional del Petróleo, siempre defensora de los derechos de las mujeres en una empresa tradicionalmente masculinizada, ha alcanzado objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, instalando logros con perspectiva de género en pro de los derechos de las trabajadoras dentro de la empresa, para su óptimo desarrollo en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Fue la primera mujer dirigente sindical de ENAP Magallanes, y actualmente se desempeña como la coordinadora de género de dicha entidad.



Sylvia Ovando Alvarado

Reconocida por su destacada labor como sindicalista, formó parte de la primera agrupación de mujeres que trabajó por el retorno a la Democracia MUDECHI. Luego, sigue destacándose en distintos espacios: más de 30 años en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, en las primeras Jocas Comunitarias, jornadas de afectividad y sexualidad, y hoy en la agrupación Matriarcas Australes, en la promoción de los derechos de personas mayores, siempre con perspectiva feminista.

Andrea Pereda Negroni

Actriz que sostiene el trabajo creativo, la labor pedagógica y el liderazgo de múltiples equipos de trabajo artístico de la región, abordando temáticas con gran contenido social y comunitario, con enfoque de derechos humanos, diversidades, niñez y medioambiente. Siempre con una mirada hacia la igualdad de género. Reconocida entre sus compañeras por gestar y crear proyectos por el bien común, destacando trabajos que promueven la igualdad de derechos y vidas libres de violencia para mujeres e infancias, causando impacto en su comunidad.

Jessica Huilli Bahamonde

Mujer mapuche, activista social. Impulsora en su territorio, Cabo de Hornos, de la conformación de la orgánica de mujeres feministas, que trabaja activamente por el respeto y la igualdad de género. Dedicada y comprometida por las vidas libres de violencia, acompañando a mujeres víctimas en sus procesos. Lidera acciones comunitarias para el reconocimiento y aprendizaje de la perspectiva de género, el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y el cambio cultural, siendo reconocida por entorno como una defensora incansable por los derechos de las personas.

Magda Ruiz Méndez

Desde la agrupación que lidera: Mujeres Prisioneras de Magallanes años 1973-1974, visibiliza el rol de las mujeres víctimas de vulneración de los derechos durante la dictadura cívico-militar, trabajando por el reconocimiento de estas, para proyectar acciones de memoria y educación. Reconocida entre sus pares por liderar la incansable búsqueda de justicia y promoción de los derechos humanos a 50 años del golpe cívico-militar en pro de la no repetición, realiza activamente acciones que promueven la igualdad de derechos, trato y participación.