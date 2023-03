Empresa TABSA, Delegación Provincial y Servicio Médico Legal firman convenio que facilita protocolo de manejo de personas fallecidas en Tierra del Fuego



Gracias a un trabajo conjunto, esta semana en dependencias de la Transbordadora Austral Broom S.A. (TABSA) se concretó la firma de una carta de compromiso que ratifica un convenio colaborativo entre la mencionada empresa de transportes con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el Servicio Médico Legal (SML) para facilitar el traslado por vía marítima a la provincia fueguina de peritos (as) y técnicos forenses, en vehículos institucionales de este último organismo, ante la ocurrencia de decesos que requieran su intervención.



El documento fue suscrito esta mañana por la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Karim Fierro Brstilo, el Director Regional del SML, Dr. René Castro Cid, y el Gerente General de TABSA, Cristobal Kulczewski Larraín, acompañados por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado.



En la oportunidad, el Director del SML, René Castro, agradeció todas las gestiones que se han realizado a través de los distintos entes intervinientes, “quienes han apoyado bastante a nuestra institución y han permitido que se pueda materializar este convenio. Nos va a ayudar a facilitar nuestra labor en un territorio que es complejo, como la Región de Magallanes, y que tiene una serie de características geográficas que requieren los traslados, que no son siempre terrestres sino que también en este caso por vía marítima”.



Destacó que esta herramienta les permitirá tener un acceso oportuno a procedimientos que son bastante complejos y, por lo tanto, poder trasladarse rápidamente y poder coordinar estos traslados, y “de esa manera, dar un trato digno y oportuno no sólo a los fallecidos, sino también a familiares y seres queridos, quienes en su sufrimiento requieren de todo nuestro apoyo”.



A su vez, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Karim Fierro Brstilo, señaló la importancia que tiene el trabajo público-privado en la medida que genera efectivamente acciones concretas, como se ha visto desde el año pasado, a partir de la Mesa de Conectividad Marítima de su provincia. Al respecto, agradeció el esfuerzo y voluntad que ha tenido TABSA permanentemente por la población de Tierra del Fuego, que se ratifica a través de la firma de este convenio hoy día con el SML, y que “efectivamente son muy buenas señales que permiten dar fe y cuenta de la voluntad de trabajo permanente y el compromiso con las provincias, con los sectores más rezagados del territorio. Y creo que claramente es una señal de que podemos seguir construyendo más provincia, más región y más país”.



Al respecto, Kulczewski destacó que esto de alguna manera marca nuevamente su interés por seguir aportando a las necesidades que tienen todas las provincias y las zonas aisladas de esta región, “sobre todo en materia de lo que compete al Servicio Médico Legal, que muchas veces tienen que viajar por la propia naturaleza de sus funciones, porque en Tierra del Fuego no existen ciertas infraestructuras adecuadas para realizar ese tipo de actividades. Por lo tanto, para nosotros es importante que ustedes cuenten con esa certeza de poder cruzar, viajar para cumplir sus funciones”.



Por su parte, la Seremi Michelle Peutat remarcó que es fundamental el “principio de igualdad ante la ley” cuando se gobierna en un territorio, y eso significa que todas las personas del territorio regional merecen la misma dignidad y el mismo acceso a los derechos. De ahí que valoró este convenio como un tremendo avance: “agradecemos no sólo el trabajo desarrollado en la Mesa de Conectividad por la Delegada Provincial de Tierra del Fuego, sino también el compromiso de empresa TABSA en permitirnos también como Estado hacer factible el acceso a los derechos y a la dignidad que merecen todos los habitantes de nuestra región. Y, en este sentido, permitir al SML desarrollar procesos de manera más digna y también bridándole una certeza y seguridad a las y los habitantes de Tierra del Fuego”.