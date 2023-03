SERNAC conmemora día internacional del consumidor con Feria Ciudadana y acento en fiscalización

· La actividad realizada en pleno centro de la capital fue replicada en las demás regiones del país, llevando la atención ciudadana del SERNAC a la calle.

· Entre los compromisos asumidos por la actual administración se destacan el lograr, a través del quehacer del SERNAC, un mayor impacto en la vida de los consumidores, foco en la prevención y fiscalización y un despliegue de su accionar en todo el país.

· El organismo buscará, con nuevas herramientas, prevenir y perseguir, con especial énfasis, infracciones en los mercados más reclamados y a los que son fundamentales para la ciudadanía como son los servicios básicos.

· En 2022, el SERNAC recibió 628 mil reclamos y logró 15 mil millones de pesos en compensaciones para los consumidores.

“Lograr un mayor impacto en la vida de las consumidoras y los consumidores es nuestro compromiso y el motor que nos mueve día a día. Queremos equiparar la cancha en materia de consumo y por ello, buscaremos que las empresas les den soluciones a sus problemas, y de manera oportuna”, afirmó la Directora Regional del SERNAC, PAMELA RAMIREZ, al inaugurar la 10° Feria de Servicios, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Consumidor.

El SERNAC organizó en las distintas regiones del país ferias con los servicios de la red de protección a los consumidores y usuarios, profundizando los vínculos con dichas entidades y con las Asociaciones de Consumidores y de la sociedad civil, presentes también en la actividad.

En la inauguración de la feria participó la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, RUTH SAIEH y la Directora Regional del SERNAC, Pamela Ramírez; entre otras autoridades.

La Directora Regional del SERNAC, PAMELA RAMIREZ, explicó que la conmemoración del Día Internacional del Consumidor es una fecha especial, que considera a todas las personas. “Como dijo John F. Kennedy hace 61 años todos somos consumidores. A diario debemos comprar productos o contratar servicios para satisfacer nuestras necesidades y, lo más probable, es que en más de una ocasión las personas hayan tenido algún problema, de ahí la relevancia de que conozcan sus derechos, se empoderen y los ejerzan”, indicó Ramírez.

Hoy un 52,4% de los reclamos ingresados al SERNAC se resuelven en forma favorable para los consumidores; un 33,5% no son acogidos; y un 10,3% no son respondidos. El resto de los casos fueron tramitados mediante gestiones colectivas, derivados a otras entidades públicas, o no existían antecedentes para tramitarlos.

“No estamos tranquilos con estas cifras, debemos aumentar las respuestas positivas para los consumidores, sus demandas deben ser acogidas. Las empresas deben dar soluciones concretas y satisfactorias cuando incumplan con la ley y deben tener claro que de no hacerlo el SERNAC perseguirá sus responsabilidades”, aseguró RAMIREZ.

En ese sentido, la autoridad recalcó que “vamos a hacer uso de todas nuestras facultades para actuar con decisión y oportunidad en la defensa de los derechos de los consumidores. Buscaremos nuevas herramientas que permitan, por ejemplo, orientarlos en sus decisiones de consumo, conocer con antelación qué empresas cumplen con lo comprometido y cuáles no, de modo que se castigue a aquellas compañías que infringen la ley, o no dan una respuesta adecuada y a tiempo a las personas”.

En segundo lugar, la Directora del servicio destacó la necesidad de hacer visible la implementación de las facultades fiscalizadoras de la institución. “Tendremos un enfoque preventivo en nuestras acciones porque queremos evitar que los problemas se produzcan. Estaremos atentos, fiscalizando no solo de oficio, sino también en terreno y a lo largo de todo el país, queremos que nuestra presencia se haga sentir con fuerza”, indicó.

De hecho, el SERNAC ha estado fiscalizando los espectáculos masivos y eventos deportivos, áreas en las que no había estado hasta ahora.

La Directora Regional del SERNAC también señaló que se monitoreará de cerca el comercio electrónico para exigir el cumplimiento de la ley y perseguir las responsabilidades de aquellas empresas que no cumplan con lo establecido por la ley.

Como tercer foco de la gestión del SERNAC está el despliegue territorial. “Nuestro trabajo es para las personas, pero también con las personas. Donde quiera que estén y sin importar su origen, edad, género o niveles de ingresos. Todos y todas son nuestra prioridad y por esto que nuestro compromiso es a nivel nacional, en todos los rincones del país”, aseguró Ramírez.

La Directora Regional detalló que se trata de un despliegue real, que se materializará en un plan de acción que busca marcar presencia en cada rincón del territorio.

Además, agregó, se tendrá especial cuidado en el acompañamiento de las personas más vulnerables.

Feria del consumidor

Para conmemorar el Día del Consumidor, el SERNAC organizó la 10° Feria del Consumidor, la cual tuvo lugar en el Hall Central de Zona Austral, en Punta Arenas.

Esta actividad contó con la presencia de diversas instituciones que forman parte de la red de protección de los consumidores y usuarios del país, entre ellas, SUPERIR, SUBTEL, SEC, PDI, ADUANA, SENDA y el Consejo Consultivo de Sernac.

Durante la feria, los funcionarios de los diversos servicios informaron a los consumidores de sus derechos en los diferentes mercados, además de recibir consultas y reclamos de parte de los transeúntes.

Cifras de reclamos

Este año 2023, el Servicio monitoreará a todos los mercados, en especial a los más reclamados como el retail, el financiero y las telecomunicaciones, que en 2022 concentraron los reclamos (63%). También pondrá especial énfasis en los que son cruciales para los ciudadanos como el transporte y los servicios básicos.