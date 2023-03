Enrique Symn el cronista de la realidad marginal y del rock | Juan Salvador Miranda | Opinión

El bar es la última oferta de la eternidad,

la última oferta que queda de la libertad. Enrique Symns

Corren duros días, mi generación es testigo de como se van apagando las vidas de algunos de nuestros héroes, pero así es la historia.

Falleció Enrique Symns, un personaje inclasificable de la contracultura argentina. Protagonista y narrador del underground de Buenos Aires de los años ’80, hizo de su vida una leyenda.

A fines de los años 80 producto de que algunos amigos se encontraban estudiando en Buenos Aires, recuerdo de que ellos nos proveían de música y de literatura, entre ese material que llegaba a Puerto Natales descubrí dos revistas, “El Porteño” y “Cerdos y Peces”, lo que mas me llamo la atención de la segunda publicación fue la Pluma de Enrique Symns era como muy Punk, era un periodismo Gonzo, sin edulcorante, comencé a investigar al personaje y descubro que en los inicios de la banda Patricio Rey y sus redonditos de ricota el realizaba monólogos, estaba vinculado al underground porteño y a la contracultura. En los años 90 realizo una estadía fugaz en Santiago y Concepción, se vinculó a la publicación “The Clinic” y escribió una biografía no autorizada junto a Vera Land sobre Los Tres, que escandalizo a la prensa y a la sociedad de la época, Enrique era una mezcla de Charles Bukowski, Hunter Stockton Thompson y Sid Vicious, su vida giraba entre los bares, las redacciones de prensa y los proyectos fallidos, una de las cosas que me marcaron de el era que pensaba como vivía su honestidad era brutal y en estos tiempos eso es raro. Su vida fue una montaña rusa pero para muchos fue un ejemplo de consecuencia hasta el final y era una especie de vencedor vencido que nunca se vendió a la ciencia oficial.