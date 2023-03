Municipio de Puerto Natales y gremios de turismo de Ultima Esperanza rechazan creación de nuevo paso fronterizo en el sector Baguales

Durante esta semana se efectuó una reunión de trabajo en el municipio de Natales, donde estuvieron presentes la alcaldesa Antonieta Oyarzo, la encargada de turismo de la Corporación de Cultura, Gaynor Ferrada, junto a la Agrupación de Transportistas, la Asociación gremial de Guías de turismo locales, la Cámara de Turismo, la Asociación de Hostels y residenciales, la Cámara de Comercio y el pueblo artesanal Ether Aike; ocasión en la que analizaron la consulta del gobierno de crear un nuevo paso fronterizo en el sector de Baguales.



Sobre este tema, la alcaldesa Antonieta Oyarzo dijo que es importante conocer la opinión de los diversos gremios que componen este sector económico, para entregar una respuesta al Gobierno Regional que sea representativa, “la respuesta coincide con nuestra visión del desarrollo y es un no rotundo a la apertura de este paso; nosotros respaldamos el análisis y propuesta de los diferentes sectores y gremios de esta actividad económica en nuestra comuna”. Además, indicó que en la reunión se acordó una nueva jornada de trabajo para planificar una cartera de proyectos que favorezcan el desarrollo de Natales en todas sus áreas.



Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo, señaló que como gremio han solicitado se les informe de manera formal cuál es la intención de esta propuesta, que sólo han conocido a través de las redes sociales, a raíz de lo cual no han podido generar ninguna opinión; “estamos solicitando información previa. Que se nos pueda comunicar de qué manera podría ser viable o no y de esta manera poder argumentar nuestra postura, que es unánime entre todos los gremios del sector del turismo de Última Esperanza y es una negativa a la propuesta de un nuevo paso fronterizo. Porque consideramos prioritario que se habiliten y se les dé una correcta funcionalidad a los actuales accesos que existen hoy en día”. Enfatizó en que es importante que toda inversión, crecimiento y desarrollo de este territorio sea siempre consensuado de manera previa con sus habitantes, con sus sectores productivos y que no se tomen decisiones a puertas cerradas.



Para Amed Zalej, empresario de transporte, este no es un tema nuevo, señaló que hace una década ya fue tratado en todos los Comités de frontera realizados en dicha época, “el turismo tiene sentido cuando favorece a las comunidades y eso lo tuvieron claro los gobiernos de turno, que estuvieron en esos comités de frontera; por eso nuestra postura es que estamos en desacuerdo con el paso, debido que dejaría a Natales fuera de los circuitos y favorecería a 3 o 4 empresarios”. Indicando además que la zona de Baguales se ha convertido en un sitio arqueológico importante que no se puede intervenir por el interés de unos pocos.



Finalmente, Andrés Gader, presidente de la Asociación de Hostel y afines, recalcó que los gremios del turismo están en desacuerdo, “por el momento creemos que hay cosas más importantes que trabajar y pensar, como la mejor accesibilidad al parque nacional que es la fuente de que nos abre las puertas al conocimiento internacional», por ejemplo; «que los tres pasos fronterizos que tenemos funcionen adecuadamente y tener toda una infraestructura que hace falta, antes de empezar a hablar de un paso limítrofe que no tiene mucha viabilidad”.