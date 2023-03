Natalia Tobar González, la primera líder femenina obrera en la historia de Magallanes | Historia y Memoria

La historia de Natalia Tobar la conocemos por el movimiento popular realizado en Punta Arenas en 1912 conocido como «la huelga de las pizarras».

Los trabajadores reclamaban que los establecimientos del comercio fijen en pizarras los precios de los artículos de primera necesidad a la venta.

El comercio de Punta Arenas no puso las esperadas pizarras, sino que en cambio subió varios precios, por lo que en protesta por las alzas de los productos de primera necesidad, el Centro de Resistencia convocó a una huelga que se inició a fines de febrero de 1912, siendo las primeras en plegarse las obreras lavanderas de la Lavandería «Modelo» establecimiento industrial ubicado en avenida Colón frente a la playa.

Esta es la primera huelga de mujeres trabajadoras en la historia social de Magallanes y de la Patagonia.

Desde hacía tres meses que los dueños de la Lavandería Modelo no pagaban los sueldos de sus obreras. Indignadas por el abuso de que eran objeto, se declararon en huelga.

Las mujeres en huelga salieron a las calles centrales de Punta Arenas, precedidas por su dirigenta Natalia Tobar González que se envolvió en una bandera roja cuando marchaba hacia el edificio de la Gobernación del Territorio en Plaza Muñoz Gamero, gesto que provocó un fuerte impacto en la ciudad.

Natalia Tobar se plantó frente al edificio de la Gobernación del Territorio de Magallanes y gritaba a voz en cuello: «si no nos pagan, no trabajamos y si no trabajamos, no comerán hoy…!!!»

La policía intervino y detuvo a quienes dirigían a los manifestantes entre ellas a Natalia Tobar.

En protesta por la detención de ésta y otros dos dirigentes en huelga, el Centro Obrero de Resistencia convocó a un mitin público en el que hicieron uso de la palabra dos dirigentes de ésta organización (Pedro Valenzuela y Jorge López), mitin que fue interrumpido por la presencia de soldados del Batallón Magallanes, quienes con bayoneta calada dispersaron a los manifestantes reunidos y detuvieron a algunos de ellos.

Lo que había comenzado como un simple paro de protesta por las alzas de los bienes de consumo popular en Punta Arenas, se había convertido en un conflicto en el que la autoridad había hecho intervenir a la tropa militar, con lo cual se excitaron aún más los ánimos en la ciudad y entre los obreros.

La Federación Obrera de Magallanes decidió encabezar el movimiento, y aprovechó a reiterar sus demandas de que los precios de los artículos de primera necesidad sean expuestas en pizarras en los locales comerciales, pidiendo de paso la renuncia del Alcalde Stubenrauch (a la vez, autoridad municipal y prominente comerciante de la ciudad, lo que no dejaba de plantear un conflicto de intereses, según los obreros), la fijación de los precios de dichos artículos, y la liberación de los obreros detenidos.

Hacia fines de dicha semana, la autoridad del Territorio y la Junta de Alcaldes se allanaron a disponer la fijación de precios en pizarras públicas para el comercio y se liberaron los detenidos, por lo que se consideró concluido exitosamente el conflicto.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES.

Diario Chile Austral, Punta Arenas. Colección digital 1911-1912.

Diario El Magallanes, Punta Arenas. Colección digital, 1911-1913.

Diario El Trabajo, Federación Obrera de Magallanes. Colección digital. 1912.

Diario El Socialista. Organo del Partido Obrero Socialista en Magallanes. Punta Arenas, 1912.

Rodríguez, M.L.: Historia del Trabajo y los Trabajadores, 1843-1973. Ensayo histórico.