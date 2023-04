Aprender a través de ensayo y error | Marcelo Trivelli | Opinión





El pasado 20 de abril de 2023 la compañía SpaceX realizó el lanzamiento del cohete más grande que se hubiera construido. El vehículo espacial Starship diseñado para llevar personas a Marte en el futuro, despegó y a los cuatro minutos explotó sin tripulación a bordo.



El gran desafío aeroespacial es poder diseñar un cohete que pueda elevar, venciendo la fuerza de gravedad terrestre, más de 150 toneladas y uno de los puntos clave es contar con un combustible que no le adicione más masa que la que tiene que elevar.



Elon Musk, fundador de SpaceX hizo pública su opinión señalando que: “¡Felicitaciones al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship! Hemos aprendido mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses”.



Y no es primera vez que esta empresa aborda desde esta perspectiva su desarrollo. El Falcon 9 debió sufrir reiteradas fallas en sus aterrizajes antes que lograra su objetivo de regresar a Tierra y estar en condiciones de volver a ser utilizado.



Aprender a través de prueba y error es una antigua metodología de aprendizaje que fue quedando relegada por el conocimiento y la ciencia que buscaban tener certezas en el papel y el laboratorio con anterioridad a la implementación.



En Chile se castiga o se estigmatiza a aquellos que cometen errores o fracasan en sus intentos, generando un ambiente de miedo y evasión al riesgo y al cambio; limita la innovación, el aprendizaje, el progreso y el bienestar. Se pone freno a la creatividad y a la experimentación, pilares claves en el desarrollo personal y el aprendizaje.



Nuestro sistema educacional, competitivo, jerárquico y autoritario premia el éxito, las buenas calificaciones y los buenos resultados mientras que las preguntas, dudas, errores y fracasos no son factores de aprendizaje, sino que de marginación del proceso educativo.



¿Qué sería de un niño o niña que nunca se cayó al aprender a caminar o de un o una joven que nunca se equivocó ni reveló en contra de sus mayores o de un estudiante que nunca se equivocó? La perfección no existe y la vida libre de errores o fracasos es producto de una vida cómoda, sin riesgos ni cambios, aburrida y frustrante.



Aprender a través de ensayo y error es una metodología que implica experimentar con diferentes enfoques o soluciones para resolver un problema o lograr un objetivo, y observar los resultados de cada intento para determinar qué funciona y qué no funciona. Así, la persona adquiere conocimientos y habilidades a través de la práctica y la reflexión sobre los resultados observados.



La reflexión es un elemento clave para el aprendizaje significativo y duradero, por ello, la labor docente debiera centrarse en la revisión crítica y cuidadosa de una experiencia, la identificación de los elementos clave y la extracción de aprendizajes y conclusiones a partir de ella, es decir, aprender a través del ensayo y error.



Marcelo Trivelli



Fundación Semilla