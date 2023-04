Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes renueva directiva | Asume como Presidenta la trabajadora Graciela Vásquez Cruces

Con una amplia mayoría asume como nueva líder de sindicato de trabajadores de Enap Magallanes Graciela Vásquez Cruces, trabajadora que se desempeña como Ingeniera en Prevención de Riesgos y que en la directiva anterior tenía el cargo de Directora.

La nueva dirigenta manifestó: “en primer lugar orgullosa de asumir este cargo en el sindicato más grande de la región y en asumir el compromiso que desde mi mandato seguiremos fortaleciendo el rol de las trabajadoras y trabajadores, y el dialogo como herramienta de gestión, agradecer a todos los socios y socias que me entregaron este tremendo respaldo y confiaron en mi para representarlos. Quiero decirles que estaré siempre atenta a entregarles todo mi apoyo y tal como señale anteriormente, a fortalecer las instancias de dialogo, que me parece es el camino correcto”.

“Tenemos grandes desafíos como organización en la búsqueda de cambios positivos y buscaremos el trabajo colaborativo con la empresa, en ese contexto, quiero hacer presente que no me parece correcto que estando el gerente general reunido con la Directiva del Sindicato no nos haya comentado respecto del proyecto de una planta piloto de hidrógeno verde en la región, el cual anunció al día siguiente. No contribuye al “trabajo colaborativo” enterarnos por la prensa, por lo que hacemos notar nuestro malestar que haremos llegar a la Presidenta del Directorio”.

«Si esa será la forma de relacionarnos no me parece que sea la adecuada para las instancias de dialogo que la administración de ENAP promueve y así lo haremos saber cada vez que suceda. Estamos gestionando entrevista con máximas autoridades de Gobierno para presentar todas nuestras molestias», finalizó señalando la hoy máxima líder sindical de los petroleros y petroleras Graciela Vasquez.