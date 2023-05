Educación Inclusiva: Una Apuesta por la Vida | Valentín Aguilera, SEREMI de Educación de la región de Magallanes



En los últimos años, Chile ha tenido importantes avances en el reconocimiento de las diversidades sexuales dentro de la sociedad. Hoy contamos con leyes, reglamentos, planes y orientaciones para garantizar el reconocimiento de las diversidades, objetivo que también hemos impulsado desde el Ministerio de Educación.



No obstante, estas medidas no necesariamente se han traducido en la erradicación de la discriminación y las exclusiones de estudiantes en el sistema educativo. Lamentablemente, hemos seguido conociendo situaciones de vulneración de derechos ocurridos en algunos establecimientos educacionales del país. Solo en el primer trimestre de este 2023, el 9% de las denuncias que recibió la Superintendencia de Educación fueron por discriminación.



Por ello creemos que es urgente seguir fortaleciendo la educación inclusiva, porque de esto depende el desarrollo integral de miles de niñas, niños y jóvenes. Y, sobre todo, dependen sus vidas. Por lo tanto, avanzar en el reconocimiento y valoración de las diversidades no es solo un compromiso, sino que es una convicción profunda de este Gobierno.



Para lograr esta transformación cultural, es fundamental generar, dentro de las comunidades educativas, espacios libres de discriminación y propicios para el aprendizaje. Este 17 de mayo, fecha en que se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el Mineduc presentó las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas”, que buscan que las comunidades educativas generen esos espacios de protección para todos y todas.



A nivel local, valoramos las experiencias que diferentes establecimientos educacionales de la región han llevado adelante, con el propósito de construir escuelas más protectoras, destacando por ejemplo la Feria de Educación Sexual Integral que ha realizado el Instituto Superior de Comercio, o la obra de teatro “Un lugar para morir”, realizada por estudiantes del Liceo Sara Braun, en colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Servicio de Salud y el Área de Atención al Menor de la Cormupa, entre otras acciones de relevancia.



Por todo lo anterior, queremos invitar a la ciudadanía, especialmente a las familias, a los apoderados y a las comunidades educativas, a sumarse a los espacios que ofrecen las escuelas y liceos para velar por el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.



Avanzar en la educación inclusiva es un desafío país y una urgencia para el Mineduc, ya que en la riqueza de lo diverso están las mejores oportunidades para integrarnos a un mundo cambiante, donde haya espacio para todas las expresiones de amor, teniendo una vida en comunidad, más justa, plena y feliz. Les invitamos a sumarse a una educación inclusiva, a construir escuelas libres de todo tipo de discriminación en nuestra Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.







Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación.