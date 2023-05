Ex dirigente de los petroleros: “El litio no se está expropiando, pertenece al Estado, se valora iniciativa del presidente Boric de crear empresa del litio estatal”

Así lo manifestó el ex dirigente de los petroleros, Alejandro Avendaño Gallardo, quien señalo: se valora la posición del actual gobierno y el anuncio del presidente Boric con la creación de la empresa del litio por parte del Estado, el litio pertenece al Estado por lo cual no se debe dejar que la presión de los privados ejerza sus presiones ante esta importante iniciativa y para el crecimiento de la economía de nuestro país.



Hoy el actual gobierno liderado por el actual presidente Boric está en lo correcto aquí no se está dejando fuera los privados, pero si la participación del Estado debe ser del 50 más uno por ciento.



Esto claramente molesta a los privados, pero la pregunta lógica es porque el es bueno ellos tener el control y no el estado a quien le pertenece el litio.



Hoy la mas preocupada es SQM porque se esta acabando la fiesta de jugosas ganancias y cuyo contrato de arriendo vence el año 2030 firma ligada a Julio Ponce Lerou y la China Tianqui, y de la cual posee una participación accionaria de un 49,9%.



Chile posee el yacimiento más importante de litio en el mundo: el Salar de Atacama, que se extiende a lo largo de 2.800 km2 entre las cordilleras de Los Andes y la de Domeyko, en la Región de Antofagasta. Pese al potencial de desarrollo que significa este mineral para el país, en los últimos 20 años su explotación y comercialización se ha llevado a cabo sin ninguna regulación del Estado.



Hoy a 50 años del hallazgo de las primeras reservas en Atacama– el negocio del litio en Chile descansa únicamente en un puñado de contratos firmados en 1995, en los que el Estado le transfirió gran parte del negocio a Soquimich (SQM), en condiciones que le significaron al país una pérdida de a lo menos US$17 millones, según los últimos cálculos.



Esperamos que el presidente Boric no ceda a las presiones de las privadas y mantengamos el control del litio que pertenece al estado y a todos los chilenos, finalizo señalando Avendaño.