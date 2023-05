Senador Kusanovic solicitó recursos para el transporte a Laguna Blanca y mayor consideración de las autoridades para la conectividad en las zonas extremas

A través de un oficio, el parlamentario expuso las dificultades que ocurren en zonas aisladas como la comuna de Laguna Blanca donde no existen transportes directos hacia y desde la comuna.

En su calidad de integrante de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones y su compromiso con las zonas aisladas y extremas de Chile, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic ofició al Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz y el subsecretario de la Cartera, Jorge Daza.

Según detalló el propio parlamentario, “solicito que se estudie la factibilidad de destinar mayores recursos públicos para la conectividad rural y al subsidio para zonas aisladas, considerando especialmente en su distribución a las regiones extremas del país, como es el caso de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En ese sentido, Kusanovic manifestó “por sus características geográficas y condiciones climáticas las zonas extremas requieren de un tratamiento diferenciado y en consecuencia, necesitan de un mayor compromiso del Estado expresado en un mayor esfuerzo fiscal, para que sus habitantes puedan acceder en igualdad de condiciones – que los demás – a los beneficios que se esperan de los programas y subsidios estatales destinados al transporte público, por ejemplo”.

En esa linea, el legislador solicito especialmente “desarrollar estrategias y establecer gestiones con autoridades del Municipio de Laguna Blanca que permitan a los habitantes de la localidad de Villa Tehuelches contar con un mayor acceso al transporte publico de pasajeros, en circunstancias que hoy solo dependen del servicio que va entre la ciudad de la Punta Arenas y la comuna de Natales. Al no existir servicios de transportes directos, desde y hacia la comuna de Laguna Blanca, lo que no solo se está afectando el desarrollo de la comuna, sino la calidad de vida de sus pobladores, quienes ven restringida su participación al no contar con transporte publico hacia dicha localidad”, finalizó el senador Alejandro Kusanovic.