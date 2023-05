Se anuncian los ganadores del Concurso de Fotografía de la Patagonia 2023

• El ganador del Fotógrafo del Año de la Patagonia es Francisco Woloch, quien vive en El Chaltén, Argentina, por su impresionante foto en blanco y negro de un huemul en invierno.

• Las 20 mejores fotos de las cinco categorías del concurso internacional se expondrán en el Centro Cultural Las Condes de Santiago de Chile del 6 al 28 de mayo.

Una foto de un mágico encuentro cercano con un huemul en pleno invierno frente al Cerro Torre, en el Parque Nacional Los Glaciares, es la ganadora del Concurso de Fotografía de la Patagonia 2023.

El fotógrafo argentino Francisco Woloch, que vive cerca del parque en la localidad de El Chaltén, se ha alzado así con el prestigioso premio Fotógrafo del Año de la Patagonia en esta sexta edición del concurso internacional, que se celebró por primera vez en el año 2012.

El concurso, organizado por la revista internacional bilingüe Patagon Journal, recibe fotos de fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo, con ganadores anteriores no sólo de Chile y Argentina, sino también de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Alemania, Polonia, Rusia y Bélgica.

Este año, las 20 mejores fotos, las cuatro mejores de cada una de las cinco categorías –Vida Salvaje, Paisajes, Aventuras al Aire Libre, Cultura y Últimos Lugares Salvajes– se exhibirán en una exposición en el Centro Cultural Las Condes de Santiago de Chile durante tres semanas, del 6 al 28 de mayo. La exposición se mostrará posteriormente en otras ciudades.

“Estamos muy orgullosos de las imágenes que hemos recibido este año. La calidad de las fotos recibidas se lo puso muy difícil a nuestro jurado», dijo Jimmy Langman, editor ejecutivo de Patagon Journal. «Los lugares salvajes de la Patagonia son un verdadero paraíso para gente que ama la naturaleza y el aire libre, y para los fotógrafos en particular es un lugar espectacular para practicar su arte.»

Woloch dice que había escuchado hablar mucho del huemul, pero que nunca había visto uno en estado salvaje hasta el día en que tomó su foto ganadora. “Ese día, cuando salgo de la carpa con mi comida, veo enfrente mío un ciervo comiendo tranquilo y pensé para mí mismo que eso debería de ser el mítico huemul,” explicó Woloch. “Estuve seis horas con ellos haciéndoles fotos. Después de estar tantas horas cerca de ellos, me dejaban acercarme tanto que llegué a estar fotografiandolos con el objetivo angular de los paisajes y lograr encuadres muy bonitos de muy cerca con el paisaje de fondo”.

SOBRE EL CONCURSO

El jurado para el concurso internacional estuvo compuesto por Tomás Munita, fotógrafo documental chileno que trabajó durante varios años con The New York Times; Linde Waidhofer, fotógrafa paisajista de Estados Unidos que ha publicado diversos libros sobre la Patagonia; Darío Podesta, un galardonado fotógrafo de vida silvestre de Argentina; Colin Henderson, fotógrafo profesional de actividades al aire libre de Escocia; Pablo Valenzuela Vaillant, fotógrafo Chileno especialista en fotografía abstracta y minimalista; Sofia Heinonen, directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Argentina; y Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic Pristine Seas.

Cada participante del concurso envió hasta 5 fotografías en total, una por cada categoría, centrándose exclusivamente en la Patagonia chilena y argentina excepto en la categoría Últimos Lugares Salvajes donde fueron admitidas fotografías de todo el mundo.

El ganador del Premio de los Lectores, Gonzalo Bertolotto, que trabaja como jefe centro marítimo de la Armada de Chile en Punta Arenas, con 2.611 votos para su fotografía “Caleta María visto desde las alturas” obtuvo como premio una estadía de 3 noches en Hotel Explora en uno de sus lodges del Parque Nacional Patagonia o Torres del Paine.

El ganador del Premio Últimos Lugares Salvajes es Marko Magister de Argentina, por una foto titulada «Plastigonia» que muestra una foca en una playa costera de la Patagonia junto a abundante basura plástica. Magister ganó un viaje de senderismo de 3 días en el Parque Nacional Torres del Paine con tour operador Chile Nativo y libros fotográficos de Fundación Rewilding Chile y Parque Patagonia Argentina sobre los parques nacionales de la Patagonia.

Otros premios por su primer y segundo lugar en cada categoría son productos de las tiendas Patagonia, equipo fotográfico de Andes Photo, los mapas guías de AndesHandbook, libros de fotos de Puelo Patagonia, y suscripciones y la colección completa de números anteriores de la revista de Patagon Journal.

PATAGON JOURNAL

Con más de 11 años de trayectoria, Patagon Journal es pionero entre los medios de comunicación de Chile y el Cono Sur enfocados en temas de conservación y medio ambiente, promoviendo la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la Patagonia y de los últimos lugares salvajes del planeta. Patagon Journal es una revista de colección sobre naturaleza y el medio ambiente, cultura, viajes, y deportes al aire libre, con suscriptores y lectores en más de 20 países. En Chile, se puede encontrar a lo largo del país en tiendas outdoor, librerías, hoteles, aeropuertos, restaurantes y otros.

* Más información sobre el concurso en el siguiente enlace: https://bit.ly/3YlMwjw

** Todas las imágenes ganadoras del primer y segundo lugar, menciones honrosas, el premio del público, y el premio Ultimo Lugares Salvajes (20 imágenes en total) se encuentran disponibles para su publicación. Contáctanos y te enviaremos un enlace para descargar las fotos en alta resolución. **