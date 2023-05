Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia realiza primer encuentro local de participación en Punta Arenas

Quince niños, niñas y adolescentes de los proyectos residenciales del Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia (SPE), sostuvieron su primer encuentro local de participación de 2023. En el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Punta Arenas y entre cascos, mangueras y reliquias que relatan la historia de valientes voluntarios magallánicos, los participantes trabajaron un proyecto de mejora para atenciones médicas y de salud mental.

Una de las mayores problemáticas relevadas por los niños, niñas y adolescentes fue la falta de psiquiatras y psicólogos en la región. En primer lugar, se plantearon casos en la que los usuarios no reciben una adecuada atención en salud mental, como consecuencia de la constante rotación de profesionales en el sistema público. Por su parte, otros adolescentes indicaron que aquellos que viven fuera de la capital regional deben viajar hasta seis horas (ida y vuelta) para consultas que no superan los 15 minutos de duración. Los asistentes propusieron que – en caso de no poder contar con psiquiatras en los consultorios locales – los profesionales calendaricen anticipadamente sus visitas y así atender a todos los niños, niñas y adolescentes de cada localidad.

Roberto Herrera Ávila, analista de participación del Servicio de Protección Especializada, destacó el rol activo que la niñez y la adolescencia están teniendo en sus territorios: “Estamos ante un proceso que hace tan sólo dos años no existía. Se han abierto espacios para que niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados se vinculen con su comunidad por medio de su derecho a expresarse y ser escuchados ¡Y estos chicos los están tomando! No sólo observan y critican, sino que también proponen soluciones que – con la adecuada gestión de los adultos – son completamente atingentes y realizables. Ahí reside la importancia de promover sus derechos y potenciar su autonomía progresiva”.

El profesional señaló que la postura de los adultos también ha ido cambiando con cada encuentro y exposición del trabajo realizado en la región. “Inicialmente la reticencia era la norma, o bien estas instancias se percibían como algo anecdótico. Pero la continuidad y sistematización que hemos aplicado durante ya un año está dejando claro que esto es una nueva política de Estado. No solo vemos mayor apertura a escuchar desde el mundo adulto, sino a facilitar que los niños, niñas y adolescentes se reúnan. En ese sentido, una vez más Bomberos de Chile ha dado el ejemplo y estamos muy agradecidos con la ayuda brindada por Don Patricio Alvarado Leiva y cada uno de los voluntarios en la Tercera Compañía de Bomberos de Punta Arenas”.