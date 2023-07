Alcaldesa Antonieta Oyarzo junto a trabajadores del SAMU Puerto Natales, reclama urgencia de adquirir nuevas ambulancias para el Hospital Augusto Essmann

Ante la emergencia, la edil comprometió facilitar un vehículo del CESFAM hasta que las autoridades que correspondan entreguen una solución definitiva.

La alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, acudió a una reunión con personal del SAMU y gremios de la salud, para respaldar la movilización de los funcionarios ante la falta de ambulancias para la comuna de Puerto Natales. En la instancia, se planteó una solución provisoria, hasta que las instituciones y autoridades competentes den respuesta a la problemática.

Al respecto, la máxima autoridad comunal, Antonieta Oyarzo, expuso que “en representación de la ciudadanía, entrego totalmente el respaldo a los funcionarios y profesionales que están a cargo del SAMU. Los traslados no pueden depender de gestiones unipersonales; el Sistema de Salud debe ser igualitario para todos y todas, y el Estado debe asegurar que estas condiciones sean las mejores para los pacientes, pero también para los trabajadores”.

Asimismo, la alcaldesa Antonieta Oyarzo puntualizó que “esta es una situación que requiere solución urgente. Ya he conversado con el ejecutivo a nivel regional y se lo he planteado, pero ya llevamos más de un año en que el Hospital de Natales no cuenta con recursos de ambulancias”.

Desde el año 2022, la alcaldesa de Natales ha establecido mesas de trabajo junto a los gremios de la salud, quienes han planteado la necesidad de una reposición y mejoramiento de la flota de ambulancias con la que cuenta el recinto hospitalario. Situación que hasta el día de hoy, no ha llegado a un acuerdo que satisfaga las necesidades de la medicina de emergencia en la comuna.

Ante la emergencia, la edil comprometió facilitar un vehículo del CESFAM hasta que las autoridades que correspondan entreguen una solución definitiva. No obstante, la alcaldesa sostuvo que “no podemos seguir acostumbrándonos a soluciones parche, nosotros necesitamos que se reponga como debe ser estos vehículos que son de suma urgencia de traslado para cualquiera de nosotros, la vida de todos vale lo mismo”.

Y es que las condiciones de salud en la capital de Última Esperanza son críticas frente a la escasez de ambulancias. Lo anterior, impide realizar atenciones de urgencia de forma simultánea, atender accidentes y realizar traslados tanto en Puerto Natales, como hacia Punta Arenas.

Por el momento, el SAMU de Puerto Natales continuará atendiendo urgencias y/o emergencias dentro de la ciudad con solo una ambulancia operativa. Mientras tanto, traslados secundarios hacia los recintos médicos de Punta Arenas quedan postergados momentáneamente, según señalaron en un comunicado público.