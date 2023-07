Visión de Estado es reconocer a la Provincia Antártica en la nueva Constitución | Alejandro Kusanovic, Senador por Magallanes





Resulta inentendible que la Comisión Experta excluyera a la Antártica chilena como territorio especial en el anteproyecto de la Constitución, como si lo hizo con Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández. El Consejo Constitucional debe rectificar este grave equívoco, pero ampliándola a la Provincia Antártica Chilena, que se extiende entre el sur del lago Fagnano (Tierra del Fuego) y el Polo Sur.



Los límites de esta Provincia, la más austral de Chile, no son resultado del azar, sino que expresan una idea geopolítica de la mayor relevancia: no hay país en el mundo más cercano a la Antártica, sus costas son bañadas por el mismo océano austral y su territorio vive bajo el mismo techo ambiental, formando una unidad indivisible. Por eso es deber del Estado de Chile reconocer este vínculo, preservarlo y fortalecerlo en el tiempo, generación tras generación. Especialmente ante un consenso antártico cada vez más frágil, ante la arremetida de las grandes potencias y ante agendas de terceros países cada vez más ambiciosas y focalizadas en la soberanía.



No extraña que la propuesta de la Comisión Experta que excluyó a la Antártica de la condición de territorio especial, haya sido avalada por la misma Cancillería que meses atrás apoyó una transgresión al Tratado de Límites de 1881, y que por más de una década y hasta 2020 toleró el avance de Argentina sobre nuestra plataforma continental. Existe una profunda desconexión de la política exterior con nuestra región, una crisis que se arrastra desde hace años y que nos obliga a todos quienes ejercemos cargos de representación en Magallanes a contribuir en la construcción de un “interés regional” que cuide nuestro territorio.



Que lejos estamos de visiones como la del presidente Gabriel Gonzalez Videla, quién al arribar a nuestro territorio antártico (17.02.1948) significó ese momento como “la resolución irrevocable de nuestra patria, de defender con la vida si fuere necesario la integridad de nuestro territorio nacional, que se extiende desde Arica al Polo Sur”.



Resulta imperioso hoy más que nunca corregir el vacío y atender a un interés nacional a través de su reconocimiento y promoción constitucional, siempre en el marco del pleno respeto a los tratados ratificados y que se encuentran vigentes.