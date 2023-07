Gira presidencial | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes | Opinión

Chile es un país que, a partir de la vuelta a la democracia, ha logrado insertarse en el Sistema Internacional. Específicamente, los tratados, los intercambios y la política exterior han permitido que Chile sea visto como un país abierto al diálogo e internacionalista. Es, en tal sentido, que la gira del Presidente Gabriel Boric en Europa es de suma relevancia. Por una parte, es fundamental mantener al país integrado y en una actitud cooperativa, reafirmando así su posición. Es una obviedad, y no es menor señalarlo, pero Chile depende de los vaivenes del Sistema Internacional, somos un país pequeño al cual le afectan o benefician las decisiones de las potencias. El ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania demuestra aquello. Por otra parte, Chile se enfrenta a nuevos desafíos: Medioambiente, energía, ciencia, entre otros. Como país en vías al desarrollo, debemos aprender de experiencias, estrechar lazos, innovar y abrir las puertas de nuestro país. Ese era el objetivo de la gira del Presidente, la cual tuvo una variada agenda.

Primero, el Presidente visitó España, en donde se reunió junto al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Se avanzó en acuerdos, memorándums y protocolos que permitan la colaboración en seguridad, economía y cultura. En adición, durante su estadía en España se reunió con diferentes empresarios para destacar y fortalecer los lazos, como también, plantear certezas y ofrecer oportunidades para invertir en Chile.

Posteriormente, el Presidente asistió a la Cumbre CELAC-UE, en Bélgica. En ella se sostuvieron reuniones bilaterales que incentiven la inversión en el desarrollo de la industria del litio y el hidrógeno verde, como también, el desarrollo tecnológico y la transición ecológica justa. En adición, se firmó un importante memorándum con la Unión Europea que potencia el uso de energías verdes y la transición digital. Gracias a la cumbre, el Presidente logró sostener una serie de encuentros bilaterales y multilaterales con líderes de diferentes países (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, etc.) con el fin de incentivar la inversión, avanzar hacia una transición socioecológica justa e impulsar la cooperación internacional.

En adición, también vale la pena mencionar el anuncio, en Ginebra, Suiza, respecto al inicio del proceso para que Chile sea Miembro Asociado del CERN. Esto es una gran noticia para la ciencia en Chile, porque el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) permitirá que empresas chilenas sean proveedoras y que estudiantes chilenos puedan acceder a becas que nos permitan investigar. Además, el Presidente sostuvo reuniones con la Directora General de la Organización por el comercio internacional y con el Director General de la Organización Mundial de Salud.

Finalmente, durante el jueves y viernes de esta semana el Presidente estuvo en París, Francia. De manera específica, sostuvo reuniones con empresarios del país para impulsar la inversión y entregar señales de apertura. Luego, la Alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, recibió al Presidente con quien se relevó el legado cultural que comparten ambos países. Es importante destacar también la visita a la Universidad de La Sorbonne, en donde el Presidente ofreció una clase magistral. Como también, la reunión con la Directora General de UNESCO, Audrey Azoulay. No obstante, lo central de la visita oficial a Francia fue el recibimiento del Presidente francés, Emmanuel Macron, a nuestro Presidente, Gabriel Boric. En ella, se avanzó en acuerdos ligados a materias energéticas, culturales, económicas, ciencia y tecnología.

Hablar de la gira del Presidente por Europa y detallar sus actividades no es irrelevante, menos aun cuando desde nuestro país, cierto sector, intentó evitar el viaje. Como si impulsar la imagen de un país globalista y con vocación cooperativa sea un daño. Durante las últimas décadas Chile ha construido una política exterior positiva, abierta al comercio, con respecto al derecho internacional y con la defensa por instituciones democráticas. No hay razón para ir en contra de esto. Entender el desarrollo de forma cooperativa es fundamental, los problemas globales (como la pandemia o la Guerra contra Ucrania), tal como lo ha señalado el Presidente Gabriel Boric, no pueden ser abordados por cada país de forma unilateral. Ante esto, la gira presidencial es un gran hito para Chile y su política internacional.