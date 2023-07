Reservar y anular citas en el Registro Civil: Guía práctica

Toda la población chilena tiene acceso al Servicio de Registro Civil e Identificación, un organismo público que brinda distintos servicios a los ciudadanos entre los que se encuentran los relacionados con el estado civil, los nacimientos, las defunciones, matrimonios, divorcios, herencia y derechos de propiedad.

En el Registro Civil pueden llevarse a cabo distintos trámites, para los que es necesario reservar cita previa, y anularla en caso de que no se pueda acudir a la concertada por algún motivo. Si quieres pedir o anular hora registro civil, estos son los pasos a seguir en casa caso.

Cómo reservar cita en el Registro Civil

Pedir hora en el Registro Civil de Chile es muy sencillo y cualquier ciudadano puede hacerlo para acceder en línea y agendar hora para los diferentes procesos legales disponibles. Hacerlo así supone las importantes ventajas de descongestionar las oficinas y evitar así interminables filas y listas de espera para los ciudadanos, además de ser más seguro desde un punto de vista sanitario al evitar las aglomeraciones.

Para solicitar tu cita dirígete a la web oficial del Registro Civil e inicia sesión.

Tras esto, haz clic en “Servicios en línea”, y busca después la opción “Reservar hora”.

Clica en el botón “Iniciar trámite” y elige después el trámite para el que necesitas la cita. Las opciones son identificación, Matrimonio, Vehículos, Rectificación y Apostilla.

Introduce a continuación en el formulario tu RUN paterno o materno y tu número de documento de identidad.

A continuación, no tendrás más que elegir la oficina a la que te es más conveniente asistir, señalando región, comuna y oficina en concreto.

Para finalizar no queda más que marcar en el calendario la fecha en cuestión, atendiendo siempre a la disponibilidad de los distintos días y horas. Ten en cuenta que las oficinas de Registros Civiles de Chile suelen abrir de 9:00 a 15:00.

Cómo anular cita en el Registro Civil

Si pudiste solicitar tu cita en el Registro Civil pero ha ocurrido algo y no vas a poder acudir a ella, debes cancelar la cita con al menos 24 horas de antelación. No se trata sólo de la mala imagen tanto profesional como personal que se transmite al no aparecer a una cita, sino que además estarías haciendo perder un tiempo valioso tanto a las personas que están trabajando en la oficina como a las que están esperando para su cita.

Este es el procedimiento a seguir para anular cita en el Registro Civil y, si es necesario, poder reprogramar una nueva fecha.

Accede a la página web oficial del Registro Civil e identifícate.

Pincha en “Servicio en línea” y luego en “Anular hora”.

Rellena el formulario con tu Número de Documento y tu RUN.

Elige el tipo de trámite para el que necesitas anular tu cita e introduce el número de anulación de la reserva que figura en el correo electrónico de confirmación que se te envió al reservar la cita.

Una vez hagas clic en “Estás seguro”, la cita habrá quedado cancelada y recibirás un correo electrónico confirmándolo.