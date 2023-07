Ley de Fortalecimiento y modernización de SERNAC | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes

Durante su cuenta pública el Presidente Gabriel Boric anunció que se presentará una ley para fortalecer y modernizar el SERNAC. Es por ello que se está impulsando un proceso de consulta ciudadana, el cual permita determinar qué tan protegidos se sienten los ciudadanos respecto al consumo. Además, la idea es conocer con claridad cómo perciben el rol y las facultades que actualmente posee el SERNAC.

Por supuesto, el objetivo principal de esta medida es defender de mejor forma los derechos de las y los consumidores del país. Para ello, el proyecto que se presentará tiene la intención de ser robusto y sólido en las exigencias que la ciudadanía tiene. La consulta ciudadana permitirá conocer con claridad cuáles son las necesidades en materia de consumo. Esta, constará de 12 preguntas que aborda temáticas como: El comportamiento de las empresas ante los reclamos, el tipo de sanciones que deberían existir ante incumplimientos o las facultades que SERNAC debería adecuar. La consulta estará disponible: www.sernac.cl/consulta, desde el 10 al 23 de julio.

El proyecto de ley pretende actualizar la Ley del Consumidor, dotar al SERNAC de herramientas para sancionar a empresas que cometan infracciones a la ley o al no entregar soluciones oportunas, como también, obligar a restituir de cobros indebidos.

Es de suma relevancia recordar que este tipo de medidas son una necesidad cada vez más sentida por la ciudadanía. Cada vez que una persona decide consumir debe ser consciente de los derechos que posee. En ello, el Estado, a través de SERNAC, es fundamental. Sin embargo, hay una serie de aspectos que deben fortalecerlo, que le provean de las capacidades para que la ciudadanía no se sienta sola y desamparada ante, eventuales, abusos.

Defender este tipo de políticas no es demagogia, ni populismo, es, más bien, proteger a los consumidores de empresas que no cumplen lo ofrecido. En específico, el año pasado SERNAC recibió 628 mil reclamos, de esos, el 54%, aproximadamente, fueron respuestas satisfactorias, pero el porcentaje no respondido es alto. Es, justamente, en ese sentido en que esta medida apunta: Dotar al SERNAC de la facultad sancionatoria en el ámbito individual. En donde se pueda aplicar multas a las empresas como mecanismo disuasivo para hacer devolución de cobros indebidos a los consumidores.

En ningún caso el objetivo es dañar a las empresas o transgredir asuntos constitucionales. Hay un gran número de casos que no logran ser gestionados adecuadamente o que no conducen hacia algún procedimiento sancionatorio, por lo que hay que perfeccionar al Estado y su forma de proteger a la ciudadanía al momento de consumir. Esto último fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric, por lo que es una materia prioritaria en el proyecto del Gobierno. Esperamos que, una ley que estará respaldada por un proceso de participación ciudadana, avance en el Congreso.