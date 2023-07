Marcha ciudadana contra las AFP se realizará también en Magallanes

La Coordinadora NO+AFP de Magallanes está convocando a toda la comunidad a participar este domingo 23 de julio a las 12pm en la Plaza de los Derechos Humanos, Avda. Colón con Bories, a unirse a la Marcha Nacional NO+AFP.



El 23 de julio de 2016 tuvo lugar la gran marcha nacional convocada por la Coordinadora de Trabajadores NO+AFP. Han pasado 7 años desde esa gran movilización popular, familiar y pacífica donde desde las calles se reclamaba por un nuevo sistema de seguridad social. Las AFP no han entregado pensiones dignas. Es un sistema fracasado en ese sentido, y nadie pone en duda este concepto.



Durante la Revuelta Popular de Octubre de 2019, esta fue una demanda central. Sin embargo, las AFP siguen ahí, salvadas por la incorporación de un sistema estatal en pensiones, primero como Pilar Solidario, bajo Bachelet, y luego Pensión Garantizada Universal, por Piñera. El Estado fue designado para pagar pensiones que el sistema privado no paga. A septiembre del 2022, el Estado gastó un 82% en pensiones, en tanto las AFP y compañías de seguro de vida gastaron solo el 18%.



La derecha ahora tiene contra la pared la propuesta previsional del gobierno, que por la presión de la misma derecha y empresarios ha sido adaptada a no poder integrar ni siquiera un sistema mínimo de solidaridad y reparto.



Ahora, nos movilizamos nosotros, otra vez, para exigir lo que queremos, que se eliminen las AFP y todo el sistema de capitalización individual, que es bueno para los empresarios, malo para los trabajadores. Vamos por pensiones dignas para todos y todas, con una pensión base igual al salario mínimo. Igualmente, de inmediato debe otorgarse la pensión garantizada universal a las mujeres a los 60 años, cuando se pueden jubilar, y no esperar a los 65.



En Magallanes, esta movilización cuenta con el apoyo explícito de ANEF Magallanes, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Feminista de Punta Arenas y organizaciones de base. A nivel nacional hay comprometidos puntos de encuentro y marcha también en Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco, Talca, Valdivia y Chiloé.



La Coordinadora NO+AFP Magallanes puede ser ubicada en sus medios de Facebook, Twitter, su página web www.nomasafpmagallanes.cl y correo electrónico coordinadoramagallanes@gmail.com