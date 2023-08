En Puerto Williams: SEREMI de Transporte Rodrigo Hernández da a conocer detalles de los subsidios de transporte que operan en la provincia Antártica Chilena

– Un diálogo franco y respetuoso se desarrolló en el anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths entre el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández, la diputada Javiera Morales, la delegada presidencial provincial de Antártica Chilena María Luisa Muñoz y dirigentes vecinales, representantes de gremios y diversos actores sociales de la comunidad isleña.



*Comunicado de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y Antártica Chilena.



“Tuvimos la oportunidad de explicar los 4 subsidios que tenemos para la conectividad de Puerto Williams: los dos marítimos, el terrestre y el subsidio para la compra de pasajes aéreos”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández, agregando que para el MTT es muy importante que la ciudadanía conozca estos subsidios “que hoy suman 389 millones de pesos mensuales, más de 4.600 millones al año que van en directo beneficio de la comunidad”.



“Esto ha ido mejorando. Que se haya considerado a la tercera edad era algo que uno no se esperaba. Que viajemos gratis y en butaca cama, realmente uno lo agradece”, dijo Carlos Soto, docente del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, quien vive hace más de 4 décadas en la comuna de Puerto Williams, siendo un fidedigno testigo del progreso de los servicios de transporte que acercan a la ciudad más austral de Chile a la capital regional y desde allí a otros destinos del país. Soto se mostró conforme con la instancia de conversación con las autoridades, “hubo harta participación de los vecinos y se le dijo al seremi realmente los problemas cómo eran”, señaló.



Por su parte, Jaime Vargas, trabajador del rubro del transporte de carga, valoró la oportunidad de conversar con la autoridad. “Ojalá que en el próximo presupuesto se puedan considerar otros beneficios” dijo, comentando que siendo su instrumento de trabajo un camión, no ha podido explotar al máximo su potencial debido a que debe realizar las mantenciones en Punta Arenas y no siempre cuenta con los recursos necesarios para llevarlo. “Ojalá se pudiera considerar ese tipo de situaciones para los residentes de la isla”.



La diputada por Magallanes Javiera Morales aportó información respecto a las normas que rigen los contratos comerciales con las aerolíneas y su mirada respecto a las restricciones legales que podrían tener algunos aspectos que son entendidos como carestías en los beneficios que otorgados a través de los subsidios. “Fue una instancia muy positiva, que permitió que la comunidad conociera de primera fuente cuáles son los subsidios en materia aérea y marítima a los que puede acceder. Además, destacó el compromiso de la cartera de Transportes de avanzar en el programa barcazas para Chile que busca contratos más largos y con mejores condiciones, que también incluye diálogo ciudadano a partir de octubre»



“La encontré buena porque se dio en un clima de respeto. Pero quizás no se abordaron los temas de la forma en que nosotros queríamos”, dijo Tania Santander, quien manifestó estar de acuerdo con la realización de una instancia participativa ya que va a servir para aclarar dudas o inquietudes que puedan haber quedado.



En lo anterior fue secundada por la delegada presidencial provincial María Luisa Muñoz, quien valoró la presencia del seremi Hernández en Cabo de Hornos. “El hecho de poder dialogar y transparentar las iniciativas de la seremi y que se den a conocer a los vecinos es muy importante, como así también despejar varios mitos y entender bien cómo funcionan los diferentes tipos de subsidios”, indicó.



Finalmente, el seremi Hernández invitó a la comunidad a sumarse a la jornada participación ciudadana que realizará esta cartera regional en octubre y que dará inicio a nueva forma de licitación de transporte marítimo que comenzará recogiendo en mesas de trabajo los datos desde la propia ciudadanía.