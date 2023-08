Municipalidad de Puerto Natales junto a INDAP entregaron 105 sacos de alimentos para ganado a familias de Villa Dorotea y Huertos Familiares

El pasado 4 de agosto, funcionarios de la Municipalidad de Natales se desplegaron en terreno para entregar 105 sacos de alimento de ganado ovino y bovino, los que fueron repartidos a 28 familias de la localidad fronteriza de Villa Dorotea y del sector de Huertos Familiares. La iniciativa fue financiada con fondos del Plan de Emergencia Municipal, lo que corresponde a un monto de $2.071.000.

La iniciativa surgió a raíz de las demandas de las y los ganadores ante la escasez de alimento que provocó las bajas temperaturas, y el bajo porcentaje de forraje que se logró obtener en época de primavera-verano. Es por ello, que la coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Local (DIDEL), mediante el Programa Prodesal de INDAP.

Es así, como se entregaron de 5 a 9 sacos por familia, cuyo sustento económico es principalmente la agricultura campesina. Los alimentos entregados contienen nutrientes esenciales para los animales, los que son utilizados en situaciones de emergencia climática como sequías, nevazones, inundaciones, etc.

Al respecto, Mario Inostroza Muñoz, señaló que “gracias al Plan de Emergencia que nuestra alcaldesa, Antonieta Oyarzo Alvarado implementó hace unos días atrás, pudimos llegar con toda la ayuda necesaria a aquellos lugares donde se necesita. En este caso, se les está entregando a estas 18 familias, un alimento concentrado con ciertas características de manera que puedan continuar con su ciclo vital durante este tiempo”.

Del mismo modo, Andres Ayala, jefe técnico del Programa Prodesal, puntualizó que “esto es en vista de las nevazones que han existido en nuestra comuna. Los vecinos nos han manifestado las necesidades de alimentación para su ganado, y el municipio mediante el Fondo de Emergencia, ha comprado 105 sacos de alimento”.

Por su parte, Luis Uribe Haro, ganadero, residente en Villa Dorotea quien es beneficiario de INDAP hace 7 años, comentó que “este año no hubo mucha lluvia, por lo tanto no hubo pasto, por eso estamos escasos”. Así mismo, Don Luis, agradeció a las instituciones por entregar estas ayudas en beneficio de las familias ganaderas, “quiero agradecer a INDAP porque siempre nos está ayudando, a la Municipalidad por los alimentos que nos envían para los animales; este año se han portado. Uno no lo espera pero cuando viene se agradece”, mencionó.