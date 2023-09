“Árboles por la memoria”: Realizan primer acto conmemorativo en Puerto Williams enmarcado en los 50 años del Golpe de Estado

– La actividad, que recordó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fue organizada conjuntamente por la Delegación Antártica Chilena y Conaf Magallanes. En un ambiente de reflexión y memoria, cada asistente recibió uno de los 50 árboles nativos dispuestos para la ocasión.

Decenas de vecinas y vecinos de Puerto Williams, así como también diversas autoridades, se reunieron en el frontis de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, para participar en “Árboles por la memoria”, actividad enmarcada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y que coincide con las iniciativas gubernamentales en vísperas de cumplirse 50 años del Golpe de Estado cívico-militar sucedido en nuestro país.

Durante dicha jornada, en que cada 30 de agosto se recuerda globalmente esta efeméride también conocida como el Día Internacional de el/la Detenido/a Desaparecido/a, se dispuso de 50 árboles nativos para entregarlos a las y los asistentes, tras una colaboración conjunta entre la mencionada Delegación y Conaf Magallanes.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, explicó que el objetivo de esta actividad -la primera realizada en Puerto Williams en el quincuagésimo aniversario del Golpe de Estado-, fue “invitar a reflexionar, a profesar el diálogo y cuidar nuestra democracia. Hoy en día tenemos que recordar a las familias y a las víctimas de desapariciones forzadas. Fue una actividad bastante emotiva”.

En tanto, la directora regional de Conaf Magallanes, Alejandra Silva, manifestó que “‘Árboles por la memoria’ es una iniciativa que nos invita a plantar memoria y cosechar futuro. Es una instancia de reencuentro, pero sobre todo de reflexión en relación a la conmemoración de los 50 años de la dictadura o del Golpe cívico-militar. Es un homenaje que brinda el Gobierno de Chile a todas las víctimas del Golpe de Estado y todo lo que ocurrió durante la dictadura”.

Previo a la ceremonia, las personas que asistieron a las afueras del edificio gubernamental fueron recibidas con un chocolate caliente para capear las bajas temperaturas que se percibían durante esa tarde. Además de una alocución de la propia delegada Muñoz y también del recientemente asumido jefe de Conaf Área Cabo de Hornos, Sergio Levet, se entregaron simbólicamente árboles a autoridades de recintos educacionales e instituciones locales. También hubo una presentación musical a cargo de la estudiante Emilia Illanes y el profesor de música del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Nicolás Concha, quienes interpretaron dos emblemáticas composiciones del cancionero nacional: “Manifiesto”, de Víctor Jara, y “La jardinera”, de Violeta Parra.

Mientras el sol lentamente se escondía en el horizonte para iluminar las cumbres montañosas con sus últimos rayos del día, vecinas y vecinos hacían fila para recibir su árbol nativo resguardado en toldos con el lema “Democracia es memoria y futuro”. Canelos, lengas, coigües, leñaduras y notros, fueron las especies que se entregaron a la comunidad por parte de personal de la Delegación y Conaf Área Cabo de Hornos.

Una de las personas que presenció la actividad y recibió un canelo, fue la vecina Hilda Núñez, quien calificó positivamente esta jornada de reconocimiento a víctimas y familiares de quienes sufrieron en dictadura. “Lo conmemoro con reflexión y en relación a nunca olvidarnos de los Derechos Humanos y siempre estar atentos. Siempre es importante considerar que en cualquier momento pueden ocurrir situaciones de vulneración de los derechos”, comentó.

Por su parte, Rafael Arriagada igualmente recibió un canelo y lo consideró de una alta significancia al tratarse de un árbol sagrado para el Pueblo Mapuche. Respecto al encuentro realizado, sostuvo que fue “doloroso, pero hermoso”. “Hermoso por el hecho de que aún hay gente que se recuerda con dolor, y hemos sido capaces de soportar, crecer y de estar de nuevo luchando por Chile”, explicó. Pronto a cumplirse 50 años del Golpe de Estado, el vecino opinó que “lamentablemente, se ha repetido. Nunca con tanta fuerza, con tanta violencia como lo que sucedió, pero nos hemos recuperado. Hemos recuperado la dignidad. Estamos siempre dispuestos a servir a la sociedad y ser buenas personas”.

Por último, Ericson Díaz catalogó esta actividad conmemorativa como “muy soberbia, muy bonita en el contexto que se da”. El vecino, al relacionar la actividad de “Árboles por la memoria” con las efemérides que se conmemoraban, opinó que “lo que pueda representar un árbol, sobre todo desde su composición natural como aquel símbolo que echa raíces, me parece un acto de significancia bastante potente, porque tiene que ver también con la memoria y cómo la memoria asienta sus raíces, ya sea en lo colectivo como en lo individual de las personas, sobre todo considerando que se está conmemorando un quiebre histórico de la democracia que hizo tanto daño. A mí me hace mucho sentido que se simbolice a través de un árbol, porque la memoria tiene esa característica de echar raíces y de permanecer aunque muchos no lo quieran”.