El Rol de las Activistas Políticas antes, durante y después de la dictadura por el ejercicio de la Democracia

«Tras el Golpe Civil-Militar en Magallanes no hubo mujeres con cargos de autoridad detenidas, porque por esos tiempos no había ninguna mujer que lo detentara, tampoco fueron llamadas en los bandos de la época a presentarse a un regimiento, pero a la hora de entrar a la casa de la tortura de Colón, mujeres u hombres no eran una diferencia que les importara a los victimarios, los vejámenes fueron los mismos. Sí, así es: los mismos».

Es en ese contexto que la Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes años 1973-1974 en convenio de colaboración con el Programa Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, da continuidad a una iniciativa que lleva trabajando por cuarto año consecutivo que tiene como fin la recuperación de la memoria histórica de los hechos ocurridos en casa COLÓN 636, lugar de tortura. En esta versión del proyecto, sigue fortaleciendo este objetivo, en un contexto marcado por la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar, tomando fuerza la recuperación de la memoria, las garantías de no repetición y las responsabilidades políticas y administrativas de sitios de memoria, fomentando la valoración a través de un ciclo de clases magistrales, la exposición de un Video Proyección en el Sitio de Memoria Colón 636 y el conversatorio «El Rol de las Activistas Políticas antes, durante y después de la dictadura por el ejercicio de la Democracia» que se realizará este jueves 07 de septiembre a las 18 horas en dependencias del Liceo Sara Braun Menéndez, lugar donde las expositoras fueron detenidas tras el golpe de estado. Se espera con esta actividad resignificar este espacio político de detención, reflexionar desde una perspectiva crítica de género la estructura política de aquel entonces, y contar su experiencia de politización y visualización del panorama actual.

La actividad que es organizada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y la Antártica Chilena, está especialmente dirigida a mujeres y diversidades sexo-genéricas.