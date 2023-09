Implementación de nuevas estrategias: Equipo SOME del Hospital de Natales gestiona más de 4000 mil egresos de lista de espera de consulta de nueva especialidad en el último periodo

La red asistencial debe asegurar el acceso a todas las prestaciones que permitan dar continuidad en los cuidados y resolver las necesidades de salud de la población, lo cual requiere una coordinación importante entre los distintos niveles de atención dependientes del servicio de salud. En ese sentido, el Servicio de Orientación Médico Estadística (SOME) del Hospital de Puerto Natales cumple un rol fundamental en los procesos que permiten dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados, lo que en términos generales se traduce en la entrega de citas médicas y no médicas, manejo y resguardo de ficha clínica, coordinación de horas y entrega de beneficio de pasajes para atenciones en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM).

En base a lo anteriormente mencionado, cabe destacar la importancia de este servicio al interior del recinto hospitalario y la constante actualización conforme a su plan estratégico que debe realizar constantemente para lograr resolver la demanda de la población usuaria. Es por ello, y de acuerdo a las nuevas estrategias implementadas por el servicio, es que el SOME ha logrado más de 4000 egresos de lista de espera de consulta de nueva especialidad entre el periodo que va desde noviembre del año 2022 hasta agosto del presente, triplicando así los egresos el mismo periodo en comparación a tres años atrás.

Nuevas estrategias implementadas

Por su parte, el jefe del SOME, Felipe Rojas, ha indicado que en el transcurso del año se han implementado nuevas estrategias para dar resolución a la demanda de la comunidad usuaria, señalando que “durante el último periodo, hemos llevado a cabo una planificación que comprende diversas estrategias para brindar una mejor atención a nuestros usuarios/as, la cual se traduce en un aumento de personal clínico necesario para dar cobertura a las demandas de la población; reforzamos de igual forma la confirmación de citas en las agendas más críticas, como a su vez, se ha destinado la dedicación exclusiva de la jefatura encargada de listas de espera para supervisar constantemente los ingresos y egresos correspondientes”.

Para finalizar, el profesional kinesiólogo hizo un llamado a los usuarios/as a actualizar sus datos de contacto para que no se pierdan las horas pronosticadas; es por ello que de igual forma se implementó la modalidad de rescate a domicilio, el cual se traduce en cartas certificadas que se envían al paciente que se encuentran en lista de espera con el fin de que no pierdan su hora y no afecte a los demás pacientes.