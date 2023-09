Kusanovic destaco iniciativa que pondría fin a solicitud de certificado de lucidez que exigen a adultos mayores para tramites legales.

El senador apoyo esta medida para resolver los problemas que tienen las personas mayores y que busca erradicar las prácticas discriminatorias por su edad.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del senado comenzó el análisis del proyecto de ley que busca prohibir a los notarios y conservadores exigir certificados o documentos que acrediten el estado mental o lucidez de personas mayores para la celebración de actos o contratos. Polémica que se levanto hace algunos años por la exigencia de certificados que acrediten el estado mental de las personas mayores para que puedan realizar sus tramites legales. Practica, que no es una obligación legal, pero que se generalizo en las notarias como resguardo ante abusos patrimoniales, sin embrago, dio espacios para que adultos mayores sean objeto de diseminaciones por razón de su edad.

El proyecto enfatiza el principio de igualdad y no discriminación de la vejez, entendida esta última como “cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada”.

El integrante de la Comisión, el senador Alejandro Kusanovic, aclaro que “esta medida, en términos similares, ya la aprobamos en el proyecto sobre envejecimiento positivo, pero que aún no sale de la Cámara de Diputados”. Detallando que “esto, no nos impide seguir reforzando los derechos de los adultos mayores, especialmente ante los auxiliares de la administración de justicia, como notarios y conservadores, quienes no podrán exigir a las personas en razón de su edad, certificados que acrediten el estado mental o lucidez para firmar contratos o celebrar otros actos, salvo resolución de un juez que así lo diga.”

El senador Kusanovic valoro la discusión de este proyecto, “vamos a sesionar todas las semanas para darle celeridad a este tema, muy solicitado por organizaciones de adultos mayores, quienes se han sentido discriminados a la hora de realizar trámites en notarias y conservadores de bienes raíces. En la Comisión supimos de casos de personas mayores que han sido blanco de engaños, por lo que tenemos que buscar alternativas para que notarios y conservadores hagan su pega, sin entrar en situaciones como estas” concluyo el parlamentario.