Profesionales participaron en seminario de Niñez y Adolescencia en Punta Arenas

El especialista experto en apego infantil Felipe Lecannelier lideró jornada para la red de infancia local que organizó el Programa de Prevención Focalizada, PPF Porvenir

Profesionales de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, participaron del seminario “Apego y Adversidad Traumática”, organizado por PPF Porvenir y ONG Coincide. Éste fue dictado por el Dr. Felipe Lecannelier, PhD en psicológica, docente e investigador experto en el apego infantil. La instancia tuvo como objetivo promover el cuidado de la salud mental infantil y temáticas asociadas a la crianza y apego desde un punto de vista cultural en sociedades latinoamericanas.

Con ello, se espera fortalecer las competencias de profesionales en el ámbito educación, salud y los distintos proyectos que atienden a niños, niñas y adolescentes en el sistema del Servicio Nacional de Protección Especializada.

La directora del Programa de Protección Focalizada Porvenir, Patricia Daza Cerpa, se refirió al éxito de la iniciativa precisando que “es gratificante ver el interés que han mostrado los profesionales de todo Magallanes en este seminario. Se trata de una temática sumamente atingente, pues estamos sustituyendo un enfoque donde las vulneraciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes ocurren en un vacío, por otro donde ellas y ellos son parte de una familia y una comunidad que inciden directamente en el nivel de protección y desprotección con el que cuentan en un momento dado. Por lo mismo, para docentes, trabajadores sociales, psicólogos y todo profesional a cargo del trato directo con niños, niñas y adolescentes, es esencial contar con herramientas que permita generar un espacio seguro y donde ellos se sientan respetados en sus derechos.”, expuso.

Por su parte, Erick Amigo Palacios – director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia – destacó que “instancias como ésta son esenciales, pues nos revelan nuevas miradas y aprendizajes para entregar una atención comprensiva, vigente y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Puntualmente, el apego es clave para potenciar su seguridad, autoestima, confianza y autonomía, lo cual no sólo beneficia sus procesos interventivos, sino que su capacidad de relacionarse saludable y satisfactoria con sus pares, así como el logro de la revinculación familiar”, dijo.

Una de las asistentes fue Paula Quelin, encargada de convivencia escolar de la Escuela Bernardo O´Higgins de Porvenir, quien valoró la jornada como “una experiencia enriquecedora puesto que como docente desconocía varios antecedentes que el profesional Felipe Lecannelier entregó durante el seminario, lo cual me permitió adquirir nuevos conocimientos los cuales no manejaba previamente y me hace resignificar mi rol como agente educativo y de cambio dentro del área de educación ,ya que como mencionó el expositor, nosotros los docentes somos las personas que más tiempo pasamos con los estudiantes y somos los que podemos realizar cambios significativos en sus vidas para generar un bienestar integral, he aquí la importancia de sostener continuamente este tipo de actividades dentro del área de educación”, observó.

El seminario dictado por Felipe Lecannelier, se concretó en dependencias de la Universidad de Magallanes el lunes 25 de septiembre, tratándose así de una instancia muy relevante para la red de infancia de la zona en el objetivo de actualizar conocimientos e información respecto al trabajo de protección de NNA.