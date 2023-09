Servicio de Registro Civil e Identificación inaugura Oficina Móvil en Punta Arenas

A contar de hoy, el Servicio de Registro Civil e Identificación cuenta con una nueva Oficina Móvil de atención en la región, en virtud de un reciente esfuerzo para la renovación de tan importante recurso para la realización de atenciones en terreno, y que esta tarde fue inaugurada en una concurrida ceremonia en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos N°53, población Cardenal Silva Henríquez.



Dicho acto fue presidido por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto al Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales Márquez; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado; el Director Regional (S) del Registro Civil, Francisco Javier Vera Fierro y otras autoridades regionales. La ceremonia contó además con un esquinazo a cargo del grupo folclórico Esmeralda, y de la entrega simbólica por parte de la autoridad nacional de sendas copias de sus respectivas inscripciones de nacimiento al Delegado Presidencial y a la Seremi de Justicia.



Apenas realizada la instalación del logo oficial en el vehículo –que lo dio por inaugurado-, la comunidad del sector pudo acceder a atenciones inmediatamente este nuevo “CivilMóvil”, dotado de equipamiento de última generación, estaciones más cómodas de trabajo y atención, y mejoras técnicas como el contar con calefacción. En la ocasión, el Director Nacional del Registro Civil, Omar Morales, destacó que el flamante móvil de segunda generación implicó una inversión de 65 millones de pesos, incluyendo su habilitación y equipamiento. La Oficina Móvil dispone de un alto estándar en su equipamiento, con sillas ergonómicas y un generador eléctrico, con una autonomía de 500 kilómetros y de 10 horas de energía eléctrica y conexión a Internet.



La autoridad nacional resaltó que esta importante inversión les permitirá llegar con sus prestaciones y trámites a todos los sectores de la región, tanto rurales como urbanos, y a contar de noviembre estará dotado de un sistema que permitirá acceder al vehículo a todas aquellas personas con movilidad reducida, gracias a un proyecto que contó con apoyo del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género.



A su vez, la Seremi Michelle Peutat subrayó el poder brindar en terreno a la ciudadanía la tramitación de cédulas de identidad, pasaporte y Clave Única, destacando que este verano recorrerán las distintas provincias de la región, no solamente acercando los servicios del Registro Civil sino también facilitando la labor de funcionarios y funcionarias que se dedican a esta tarea. En relación a sus operativos de atención para este verano, indicó que próximamente anunciará el cronograma de sus actividades denominadas “Justicia + Cerca”, que coordinará de manera participativa atenciones con los móviles del Registro Civil y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). Por ende, quedarán a la espera de que los dirigentes vecinales les consulten la posibilidad de poder concurrir en determinadas fechas a sus respectivas juntas de vecinos y territorios.



El Delegado Presidencial Ruiz se mostró muy satisfecho con este esfuerzo realizado por uno de los servicios más requeridos por la comunidad, como el Registro Civil, que privilegiará las atenciones en terreno y especiales, toda vez que las inclemencias del clima en largos periodos del año impiden a muchos salir a la calle. Esto, sin olvidar que Punta Arenas ha crecido y cuesta llegar a todas partes, por lo que “contar con este equipamiento es una muy buena noticia para la ciudad y la región”. Asimismo, expresó su felicitación y reconocimiento al trabajo que realiza todo su personal.



Por su parte, Leonor Henríquez Galdames, Presidenta de la Junta N°53 y del Club de Adultos Mayores «Las Palomas», resaltó este gran adelanto para Magallanes y para la tercera edad: “lo bueno es que puede llegar a todos los sectores, de manera que el adulto mayor no vaya al Registro Civil y deba pedir hora, porque no maneja internet, y deba estar toda una mañana tratando que lo atiendan. Ahora como junta de vecinos o como club de adultos mayores se puede pedir una hora para que vengan a atendernos, así que genial”.