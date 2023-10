Autoridades invitan a un gran Gobierno en Terreno para el adulto mayor

“Vida y Bienestar para personas mayores” es una invitación intersectorial que cierra el Mes de las Personas Mayores con actividad física, bailes, servicios públicos y empresas a su disposición.

Punta Arenas, octubre 17 de 2023.-

Una gran Gobierno en Terreno organizado de manera intersectorial entre la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Deportes y Senama, dirigido a adultos mayores en el marco del Mes del Adulto Mayor, es la que dieron a conocer hoy el Seremi de Deportes, junto al Director de Senama y que cierra el “Mes del Adulto Mayor”. La actividad organizada en conjunto con la Delegación Presidencial Regional y su área de Gobierno en Terreno, entregará una diversidad de actividades, servicios y prestaciones y espera una convocatoria importante.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, “Estamos muy entusiasmados con esta gran actividad de cierre del Mes de los Adultos Mayores, es una actividad que reúne elementos que son necesarios para entregarles, en primer lugar es una actividad interinstitucional, que ha sido organizada entre la Delegación, el Mindep y Senama, pero que además cuenta con otras instituciones de gobierno que estarán presentes entregando información, realizando atenciones y entregando orientación a todas y todos los participantes en ese día. Nuestro objetivo es transmitir a las personas mayores que ellos y ellas son parte importante de la sociedad y es relevante contar con su experiencia”.

Vida y Bienestar para personas mayores, se realizará en el Gimnasio Fiscal este 20 de octubre, a partir de las 15:00hrs. El Seremi de Deportes, Alejandro Olate, explicó que “En el Mindep, IND, todo el año se realizan talleres y ahora tendremos el cierre de estos, con este evento masivo donde habrá actividad física, juegos, movimiento, de la mano de los servicios públicos en atenciones especializadas. Los servicios públicos nos enlazamos, incluso con particulares, para poder tener una gran feria de atención al adulto mayor, pero principalmente enfocándonos en el movimiento, en la actividad física, yoga, defensa personal, números artísticos y una serie de actividades de movimiento”.

La invitación no solo para quienes integran los talleres de IND o Senama, sino que pueden acceder a ella todos quienes se interesen de pasar una tarde saludable, entretenida e informativa. Se trata de contribuir a que las personas se sientan lo mejor posible.

El Director de Senama, Nicolás Soto, “Todas las personas mayores de la comuna de Punta Arenas y también sus familias, que puedan acompañarlos para que conozcan cuáles son las ofertas que existen para personas mayores. Este será un Gobierno en Terreno donde habrá diferentes servicios públicos, es importante porque vamos a tener a todos los servicios agrupados para atender exclusivamente a las personas mayores. Invitamos a la comunidad en general seguir fomentando y potenciando un envejecimiento activo, digno y saludable para las personas mayores, que es un foco de nuestro Gobierno ir generando estos y más espacios para que las personas puedan recrearse y puedan sociabilizar con la comunidad, con los servicios públicos y entre sus pares”.

Se espera una alta concurrencia, porque la invitación se ha extendido a todos y todas quienes participan de los talleres del IND y también a los 160 clubes de personas mayores existentes en la ciudad. El objetivo es seguir potenciando que las personas mayores sigan activas dentro de la sociedad y estas actividades también incentivan a que más personas mayores puedan inscribirse en estos talleres, puedan conocer la oferta pública que existe para ellos.

Marisol Silva, instructora del Programa Adulto Mayor en Movimiento, del IND, explica que “ellos están siempre motivados, creo que es un rango etario que tiene un compromiso más allá de la actividad misma. “Ellos van a todas” y eso uno lo valora porque está el compromiso de participar en todas las actividades que se programan en el Instituto Nacional del Deporte”.

La señora Ruth Angélica Caramán, se ha integrado a varios talleres y relata entusiasta: “Participo en este tipo de actividades porque me hace bien, porque me gusta, el ambiente es muy bueno, nos encanta la música, se hacen grandes amistades. Es muy bueno, hay mucha gente mayor sola, entonces hacer estas cosas es muy valioso, vale la pena hacer estas actividades, ayuda mucho. Se puede conversar, se puede reír, y todas esas son terapias que uno necesita. Es bueno lo que hacen y deberían hacer muchas cosas más, porque se necesita, yo me informo, Punta Arenas tiene una gran cantidad de adultos mayores que están muy solos” Además de los Servicios Públicos, Mindep, IND, Senadis, Registro Civil, Sernatur, Sernac, Oficina de Insolvencia y Reemprendimiento, Conadi, Prodemu, Senama con ELEAM, Centro Diurno CVT, Municipalidad de Punta Arenas con la entrega de Tarjeta Punta Arenas y Registro Social de Hogares; este gran cierre contará con atenciones de la carrera de Enfermería de la UMAG, medicina ancestral, vacunación. Enap, Aguas Magallanes, Edelmag, Gasco, también se harán presentes. Participarán Cajas de Compensación, Los Héroes y Los Andes. Habrá artistas regionales, actividades deportivas, baile y atenciones de peluquería, podología, lavado de oídos, entre otros.