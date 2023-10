Paulina Costa, productora de la película Punto de Encuentro “La construcción de memoria es un acto colectivo”

“Punto de Encuentro”, dirigida por Roberto Baeza, es una obra donde dos cineastas usan la ficcioìn para reconstruir lo que vivieron sus padres en Villa Grimaldi, un ex centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura de Pinochet. Ambos involucran a sus familias en el trabajo con los actores. Tras las cámaras se revelan las repercusiones emocionales que tiene para las distintas generaciones lo que pasó, porque solo uno de sus padres sobrevivió, y el otro es hasta hoy, un detenido desaparecido.

Luego de recorrer distintos establecimientos educacionales, exhibiendo su trabajo frente a la Red EPJA (Educación de Personas Jóvenes y Adultas), Red de Formación Ciudadana y las Bibliotecas Escolares CRA, el equipo realizador de esta cinta se despidió de Punta Arenas, con una presentación en el Liceo María Behety y otra en el Colegio Andino.

Para Benjamín Barrientos, estudiante del 2° A del Liceo María Behety, fue muy emotivo participar de la actividad. “Este documental me tocó por la parte de mi familia. Una, porque mi tío fue casi un desaparecido, al menos está con nosotros. Y la otra parte, por mi padre, en este largometraje estaban recolectando fotos y eso es lo que yo estoy haciendo del año pasado, me tocó fuerte. Y gracias a eso, ahora puedo ver a mis primos, que ahora conozco, a mi abuelo y a una tía. Así que de algo malo sale algo bueno, como en el largometraje”.

Al concluir las exhibiciones, los actores y protagonistas de la historia: Luis Costa del Pozo y Silvia Vera Sommer, compartieron con las y los estudiantes sus experiencias en la vida real, como también lo que significó participar en la cinta. Silvia, que es magallánica, contó: “Quedé muy contenta de sentir de que el esfuerzo no es en vano, me sentí totalmente recompensada, del esfuerzo de hacer la película, del esfuerzo de traerla por parte de la Secreduc. Eso que se conjugó tuvo su fruto al ver cómo los jóvenes participaban, se interesaban, cómo opinaban con muchísima inteligencia. Así es que quedé muy contenta y emocionada”.

Por su parte, la productora y guionista Paulina Costa Maluk, destacó los encuentros realizados en Punta Arenas, resaltando la importancia del respeto a los derechos humanos. “La construcción de memoria es un acto colectivo. Imagínate mirar a un joven o a una joven que está ahí con su conciencia ingenua, y ver el nivel de atrocidades a la que es capaz de llegar el ser humano, qué ganas de poder privarles de eso, de decir de verdad ojalá Nunca Más. Entonces, es inevitable que se me subiera el corazón a la garganta, es como mirar a tu hijo, no. Y decirle, ojalá de verdad esto no te pase, pero ahí apareció la pregunta: ¿Podría volver a pasar? Y un chico maravillosamente dijo: Depende de nosotros. Así que yo creo que esa transferencia, de que la responsabilidad está en todos y que no es de algunos, es fundamental”.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó que si bien esta iniciativa se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, “tiene como objetivo la formación ciudadana de jóvenes y adultos, de modo de fomentar el respeto a la democracia y fortalecer un currículum con carácter vivencial, de experiencias significativas para el aprendizaje. Además de ser inclusiva, incorporando a las personas que están estudiando en el Colegio Andino”.

Visita al Colegio Andino

Junto a su par de Educación, la seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, estuvo presente en la exhibición de “Punto de Encuentro”, en el Complejo Penitenciario, valorando las gestiones realizadas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, para hacer partícipes a las personas privadas de libertad de una verdadera cita con la historia reciente de nuestro país, a través de esta galardonada producción audiovisual, y de quienes intervinieron en su realización. Apreció la profunda humanidad y calidad de la obra compartida, “fuertemente comprometida con el respeto por la memoria y los derechos humanos, a partir de las traumáticas secuelas que dejó la dictadura en muchas familias chilenas. Con mucha entereza, sus protagonistas dan cuenta de algo tan esencial como la garantía de no repetición para proyectar la construcción de un futuro en convivencia con la democracia», subrayó.