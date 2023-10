Senador Karim Bianchi manifiesta su apoyo a demandas de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en Punta Arenas

El senador por Magallanes Karim Bianchi visitó esta mañana de viernes 20 de octubre a los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos en Punta Arenas, para manifestarles su respaldo como parlamentario, en el conflicto en que se encuentran por la carrera funcionaria.

«Entiendo que se han firmado tres protocolos que debieran haber sido incorporados en el Presupuesto Fiscal 2024 que tienen que ver con la carrera funcionaria y con el fortalecimiento de este Servicio, entiendo además que su Director Nacional está de vacaciones, que anda de viaje, eso es incomprensible porque hoy debiese estar acompañando la lucha que están planteando ustedes como Servicio, por lo tanto, yo vine para acá para ofrecerles el compromiso que en la ley de Presupuesto que está en plena discusión y así como este tema, otros que están siendo incumplidos y eso es incomprensible», expresó el parlamentario regional.

Dijo además, Karim Bianchi que «por eso yo les voy a pedir a ustedes, como agrupación regional en poder hacer llegar la voz de Magallanes al Parlamento con esta demanda, ingresarlo en la discusión parlamentaria que se está dando y yo en esta partida en particular, si es que no se va a refrendar los acuerdos tomados con ustedes, yo me voy a oponer a aprobar la partida presupuestaria, hasta que se entienda que acá hay un compromiso y se tendrá que ver luego en Comisión Mixta cómo se va a arreglar esto, pero aquí no puede faltarse a la palabra empeñada.»

«Mi compromiso ahora es tratar de conseguir que se refrende los acuerdos y se arregle esto o de lo contrario lo rechazamos, lo votamos en contra hasta que se entienda que acá hay un compromiso adquirido con la carrera funcionaria y con el fortalecimiento del Servicio», terminó expresando el senador Bianchi.