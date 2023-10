Senador Kusanovic expuso sobre la visión del desarrollo de la región de Magallanes y la Antártica

En lanzamiento de libro que recoge artículos de profesionales e investigadores sobre la zona austral.

Acompañado de ex autoridades de Gobierno y académicos de la Universidad Autónoma de Chile, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, realizó una ponencia en el lanzamiento del libro “Una nueva australidad para Chile. Perspectivas, miradas y valoraciones”, que recoge artículos de destacados profesionales e investigadores sobre el territorio austral y que invitan a una reflexión profunda sobre el papel, las responsabilidades y las capacidades que Chile debe impulsar en la zona austral.

El evento conto con importantes expositores como la Dra Alicia Gallardo Magno, ex subsecretaria de Pesca y Acuicultura y ex Directora Nacional de Sernapesca”; el Dr. Jorge Guzmán Gutiérrez, académico Universidad Autónoma de Chile; y el Dr. Teodoro Ribera Neumann, rector de la Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores.

En el lanzamiento, el parlamentario expuso sobre el desarrollo económico de la región de Magallanes, destacando las oportunidades de desarrollo que ha experimentado a través del tiempo, gracias a sus ventajas comparativas y a pesar de las enormes dificultades que ha experimentado en dicho transcurso.

“Agradezco la invitación realizada, ya que estas instancias me permiten acercar la realidad regional de Magallanes a otros rincones, promover su rica historia y entregar una visión de lo esforzado que ha significado su desarrollo para llegar a lo que tenemos, lo que hoy no se aprecia” concluyó el senador.