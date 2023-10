Skokka se moviliza a nivel mundial

Skokka aumenta su presencia en las calles para no dejar indiferente a nadie

El portal de anuncios clasificados para adultos más reconocido del mundo ha recorrido las calles de Chile para dar más visibilidad a las personas que deciden publicar sus servicios en su página web cl.skokka.com. El objetivo principal de esta movilización es visibilizar la labor de estos profesionales y tratar de eliminar los estigmas que existen socialmente.

Esto es lo que comúnmente se conoce como campaña offline, una actividad promocional y de marketing que se realiza en medios y canales no digitales acercando la marca a la población. Este tipo de campaña focaliza toda su atención en los medios tradicionales como la televisión, la radio, los periódicos, los folletos y los eventos presenciales. Con esto se consigue que la audiencia reciba el mensaje de manera mucho más directa y tangible, además de que genera un gran reconocimiento de marca y fomenta la interacción entre la empresa en concreto y los clientes.



Skokka, ahora en las calles

Personalización de autobuses

Skokka invadió las carreteras de Chile a finales del año 2022 e inicios de 2023. Para ello, brandeó y mostró su mensaje en unas 400 lunetas traseras de autobuses que realizan trayectos entre grandes ciudades del país como Viña del Mar, Concepción, La Serena y Valparaíso, entre otras ciudades importantes. Esto hace que la marca sea relevante durante todo el recorrido y capte la atención de muchísimas más personas que puedan reconocer la marca.

El brandeo de las lunetas traseras de los autobuses de línea ofrece una oportunidad única para acercarse a las personas, crear conciencia de marca, aumentar el reconocimiento y generar interés en los productos o servicios que la empresa ofrece. Esta estrategia publicitaria se destaca por su impacto visual y su capacidad para llegar a una audiencia diversa de manera masiva y clara a lo largo del trayecto.

Paneles, pantallas gigantes y mobiliario urbano

Durante las mismas fechas pasear y recorrer las calles de Santiago de Chile y las principales autopistas del país fue complicado sin observar alguno de los más de 300 elementos publicitarios que Skokka distribuyó estratégicamente. Estos elementos incluyen paneles de gran formato, pantallas gigantes digitales y mobiliario urbano como MUPIS.

Los paneles de gran formato están ubicados en lugares estratégicos de alto tráfico, como avenidas principales, intersecciones clave y zonas comerciales. Las pantallas gigantes digitales son una herramienta publicitaria dinámica que permite mostrar contenido multimedia. El mobiliario urbano, conocido como MUPIS, es un medio publicitario ubicado en espacios urbanos estratégicos, como paradas de autobús, estaciones de metro o calles peatonales.

Todos estos elementos ofrecieron una exposición constante de la marca Skokka a todos los chilenos y turistas que han ido durante toda la primavera y verano chileno a descubrir este gran país. Ésto es debido a que están presentes en la vida cotidiana de las personas, generando un impacto sostenido y un alcance masivo de manera simultánea.

Skokka en el festival de Viña del Mar

Pero eso no es todo, Skokka no se ha parado ahí, ¿sabes lo que son las acciones BTL (Below The Line) o guerrilla marketplace? Es una manera creativa de aprovechar eventos, como el festival de Viña del Mar, para promocionar la marca de una manera creativa. Además, con esto se consigue que el impacto generado en la audiencia sea mucho mayor y fuerte.

Clappers de Skokka

Entre las estrategias más destacadas se resalta la entrega de clappers durante el festival de Viña del Mar. Estos clappers, que son dispositivos para hacer ruido, se regalaron como parte de una estrategia promocional para aumentar la visibilidad de la marca y generar entusiasmo entre el público asistente al festival.

Quitasoles rojos en la Playa

La empresa realizó una técnica distintiva en la playa, en la cual se utilizó el símbolo del paraguas rojo propio de la protección a los trabajadores sexuales, llenando una de las playas chilenas de este objeto. Con ello, pretendían generar conciencia y dar visibilidad entre los asistentes y visitantes; de esta manera, Skokka trabaja como una de los portales clasificados para adultos que más se compromete y respeta los derechos humanos de estos profesionales.

Reparto de condones y vasos

En distintos festivales e incluso en las calles de algunos países, Skokka ha decidido repartir condones con el eslogan de la marca. Por un lado, esta acción promueve la salud sexual y lanza un mensaje de responsabilidad y de cuidado. Por otro lado, destaca la importancia de la marca, la seguridad que se quiere transmitir y la conciencia social de la importancia de los trabajadores sexuales.

Del mismo modo que se repartieron condones, optaron por repartir vasos reutilizables en distintas fiestas. En este sentido, a la vez que se promueve la imagen de la marca, se la da mucha más visibilidad en diferentes entornos. Lo que se consigue con ello es que las personas que publicitan sus servicios en dicho portal web ganen visibilidad.

En conclusión, todas estas actividades de promoción y de marketing, más allá de favorecer al portal web, quiere demostrar el gran equipo humano que hay detrás de él. Además, con ello Skokka quiere transmitir un mensaje de confianza y de seguridad hacia todos los interesados en sus servicios, ya que se trata de una página web fiable. Del mismo modo, defiende los derechos de estos profesionales y reivindica la importancia de su labor.